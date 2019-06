Administrerende direktør i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen: - Vi tager ombudsmandens kritik til efterretning

Administrerende direktør i Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, René Junker, mener ikke, at forvaltningen slår hårdt ned på kritikere. Hans melding kommer efter en sag, hvor ombudsmanden kritiserer forvaltningen for at have givet en medarbejder en skriftlig advarsel for Facebook-opslag.

René Junker, hvad siger du til ombudsmandens afgørelse - at et kritisk facebookopslag ikke var tilstrækkelig grund til at give en medarbejder en skriftlig advarsel?

- Det er en todelt afgørelse, som siger, at det var ok, at vi tog en snak vedkommende, men ikke i orden at give en skriftlig advarsel. Og den afgørelse tager vi til efterretning.

Har I en hård tone over for kritikere i forvaltningen?

- Det synes jeg ikke. Mine ytringer her er drejet og tolket ind i en hel anden sammenhæng, end jeg gav udtryk for. Jeg synes, det er fair nok at drøfte sagen med vedkommende, og så kan man altid diskutere, om vi skulle have taget næste skridt og have indkaldt personen til en tjenstlig samtale. Og det har ombudsmanden så truffet en afgørelse om nu.

Hvad var jeres tanker bag at kalde medarbejderen ind til samtale?

- Jeg ved det faktisk ikke, for jeg hørte ikke om episoden før efter samtalen.

Du blev i opslaget kritiseret for at sammenligne ledigheden i Odense med børnedødelighed i Afrika. Hvad sagde du egentlig?

- Hele pointen med mit oplæg var at snakke om implementering af det, der virker. Det er en svær størrelse, og i den forbindelse lavede jeg en sammenligning med forskellige kulturer. Et bestemt sted i Afrika havde man en meget høj børnedødelighed, og man fandt ud af, at det skyldes, de drak vandet fra floden uden at koge det. Så prøvede man at ændre på situationen ved at involvere en masse kloge mennesker og give beboerne grejet til at koge vandet. Alligevel faldt børnedødeligheden ikke, og det undrede man sig over. Det vidste sig, at det var fordi, folk stadig drak vandet fra floden uden at koge det. Den situation sammenlignede jeg med os selv: Vi ved, hvad vi skal gøre for at få ledigheden ned - flere samtaler og virksomhedspraktikker. Men når jeg kigger på vores tal, kan jeg se, at vi ikke laver nok af dem. Fælles for de to situationer er, at kulturen styrer, hvad man gør. Og hos os, mener jeg, gør vi for lidt af det rigtige.