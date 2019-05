Ældrerådet håber på mere synlighed med ny hjemmeside

Det har kostet en del anstrengelser at komme i luften med Odense Ældreråds nye hjemmeside. Det kan PR-tovholder i rådet, Kurt Kjerumgaard skrive under på.

Han har sammen med de andre medlemmer af PR-udvalget haft ansvaret for, at Ældrerådet have sin egen hjemmeside og ikke kun var til stede på internettet på et site under kommunens store domæne.

På www.ældrerådet.dk er det nu muligt at følge med i Ældrerådets arbejde og kontakte medlemmerne i de syv forskellige underudvalg, som rådet har delt sig ind i.

- Vi håber, at hjemmesiden i højere grad vil få folk til at interessere sig for vores arbejde. På den ny hjemmeside vil man kunne læse alle referater, høringssvar og nyheder, som vi selv skriver, når der er noget nyt. Det er også meningen, at de læserbreve, som rådets medlemmer skriver fra tid til anden vil være at læse på siden, fortæller Kurt Kjerumgaard.

Det har været en lang og besværlig proces at få hjemmesiden i luften, oplyser han.

Ældrerådet var uheldig at entrere med et firma, som lukkede uden at have gjort andet end at skaffe domænenavnet www.ældrerådetodense.dk. Det betød både, at Ældrerådet mistede sine forudbetalt 25.000 kroner til firmaet, og at domænenavne i første omgang var låst af samme firma.

- Og vi kunne ikke rigtig komme videre, før det kom på plads, siger Kjerumgaard.

Han glæder sig dog over, at problemerne blev løst med hjælp fra gode folk i kommunen, og han glæder sig særligt over, at en frivillig pensionist, Kåre Olsen, har indvilget i at være webmaster.

- Det betyder, at vi sender ham, det vi gerne vil have på siden, og så sørger han for at lægge det på, lyder det fra Kurt Kjerumgaard.

Den nye hjemmeside findes både på www.ældrerådetodense.dk og på www.aeldreraadetodense.dk