Ældreorganisationer raser over sagen fra Havebæk Plejecenter

Ældre Sagen og Ældrerådet er rystede over, at man kan vente så længe på hjælp på et af Odenses plejecentre, som Poul Hansen gjorde op til sin død. Der mangler penge, og vi har påpeget det i årevis, lyder det fra organisationerne.

Der er i årevis sparet på de ældre i Odense Kommune, og derfor kommer det ikke bag på Ældre Sagen i Odenses formand, Palle Vennekilde, at der dukker en historie som Poul Hansens op til overfladen. Mandag beskrev Fyens Stiftstidende, hvordan nu afdøde Poul Hansen kritiserede forholdene på Havebæk Plejecenter, hvor han boede et år op til sin død. Her har han måttet vente i over en time på at komme på og af toilet, og var til sidst var så utryg på plejecentret, at han døtre arrangerede at være der i døgndrift. Avisen bragte mandag også det læserbrev fra Poul Hansen, som ikke nåede at komme i avisen inden hans død. Heri beskriver han, hvor tyndt bemandet plejecentret er i ydertimerne, og hvordan han har oplevet ikke at komme på toilet i tide. Ældre Sagen i Odense har i årevis påpeget problemer i den retning, siger formanden Palle Vennekilde. - Det er frygteligt med en historie som Poul Hansens. Der er kæmpe problemer, og det er fordi, man ikke prioriterer de ældre nok her i Odense. Vi ligger på et meget lavt niveau i forhold til, hvad andre kommuner bruger af penge på deres ældre, og vi har advaret om det og kritiseret det, når vi er hos politikerne og snakker med forvaltningen, siger Vennekilde.

Aben ligger hos Byrådet Der skal noget nyt og mere radikalt til, hvis forholdene skal forbedres, mener Ældre Sagens formand i Odense. - Aben ligger hos byrådet, for man kan ikke blive ved med at flytte penge rundt i Ældre- og Handicapforvaltningen. Når man vil opnormere på aftenvagter tager man jo fra hjemmeplejen og så videre. Det kan ikke blive ved med at gå med det stigende antal ældre, siger formanden, der langer ud efter både den siddende og den tidligere borgmester: - Politikerne har ikke haft lysten og viljen til at gøre noget. Et tydeligt eksempel under både den tidligere og nuværende borgmester er, at når Folketinget afsætter "Ældremilliarden" og "Værdighedsmilliarden," så forsvinder nogle af pengene fra de ældre igen og ind i den store kommunekasse, så snart de ikke længere er øremærkedefra Folketingets side. - Når man gør sådan noget, kan man ikke bagefter komme og sige, at det er også forfærdeligt, at der ikke er penge nok til de ældre. De tager pengene væk, der egentlig hørte til de ældre, påpeger Vennekilde.

Ældrerådet: Ikke ok I Ældrerådet er formand Dagmar Andersen også rystet over Poul Hansens oplevelser på Havebæk Plejecenter. - Det er ikke ok. Det er dybt uheldigt, at Poul Hansen har måttet opleve det, siger Dagmar Andersen, der fortæller, at Ældrerådet gentagne gange har forsøgt at råbe politikerne op med hensyn til den udfordring, der venter i fremtiden, hvor antallet af plejekrævende ældre stiger. - Så sent som ved budgetforhandlingerne for 2019 gjorde vi opmærksom på, at de ældre ikke blev prioriteret nok. De ældre på plejecentrene bliver dårligere og dårligere, og det er nødvendigt, at bemandingen følger med. Det er efter vores mening på tide, at man gør op, om der er personale nok til gruppen af meget svage ældre på plejehjemmene, siger Dagmar Andersen. Hun mener desuden, at politikerne bør se på, om plejecentrene kunne få mulighed for at søge nogle ekstra midler til de beboere, som er døende. - Det er folks sidste bolig, og mange vil dø her, hvis de ikke bliver indlagt inden. Det er ikke ønskværdigt at dø på den måde, siger Dagmar Andersen.