Ældre- og handicaprådmand: - Jeg håber, nogle vil bygge

Søren Windell (K), rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvorfor bliver der ikke lavet flere bofællesskaber til unge med fysisk handicap, så de ikke skal dele bofællesskab med fx. mentalt handicappede?

- Jamen der er simpelthen for få, og det har ikke været prioriteret. Vi har rigtig mange fysisk handicappede, som kommer til at bo sammen med nogle, der har andre udfordringer, end de selv har. Hvis nu det eneste, man fejler, er, at benene ikke virker, som de skal, og man så skal sidde sammen med nogle, der har andre måske kognitive diagnoser, så er det med til at køre de her borgere ind i en negativ spiral. Og derfor var jeg glad for, at vi i budgetforliget på mit initiativ fik presset ind, at det ikke kun var seniorbofællesskaber, vi skulle sætte penge af til, men bofællesskaber generelt. Fordi der er et behov for at tænkte nyt og anderledes, så dem, der har et fysisk handicap, kan bo sammen med ligesindede, eller nogle som slet ikke har diagnoser. Fordi man sidder i kørestol, behøver man jo ikke kun have venner, der sidder i kørestol.

- Det kunne være meget rart, hvis man fik blandet boformerne noget mere. Jeg har snakket med flere boligselskaber, som godt kunne have en interesse i at bygge noget. Og nu har vi i hvert fald sat nogle penge af til at kunne lave noget grundkapitalindskud.

Hvorfor kan kommunen ikke bygge bofællesskaber til den her gruppe mennesker?

- Kommunen bygger ikke boliger. Det har man den almene boligsektor til. Det ville være dejligt, hvis der blev bygget nogle bofællesskaber til fysisk handicappede, men det, vi mangler, er nogle, der vil gøre det. Jeg kan godt forstå, at fysisk handicappede gerne vil have bofællesskaber, og jeg håber, at der er nogen, der vil høre det her nødråb og tage handsken op. Der er i høj grad brug for synlighed omkring den her problematik.

Men er det så ikke også jeres opgave at hjælpe med at råbe boligselskaberne op?

- Jo, jeg har også råbt op om det flere gange. Så sent som at sørge for at få afsat penge til, at man kan bygge fællesskaber, fordi det har der ikke været tidligere. De penge, der er sat af i budgetforliget, er specifikt målrettet bofællesskaber, og det var da i sig selv en sejr at sørge for, at der ligger penge til, at man kan starte med at bygge noget.

Er det noget, du har fået flere henvendelser om fra fysisk handicappede?

- Det er ikke noget, jeg har fået mange henvendelser omkring. Under en håndfuld. Boligforeningerne tror jeg gerne vil være behjælpelige med det her, hvis der er tilstrækkeligt med efterspørgsel. Men det kræver en gruppe, der går sammen og dedikerer sig til at sige, vi vil gerne det her. Jeg anerkender behovet, men jeg ved ikke, hvor stort det er. Men det er da noget, vi skal have undersøgt.

Odense Kommune har afsat 26 millioner kroner til bofællesskaber af alle slags. Potentielt kan fysisk handicappede også få gavn af det.