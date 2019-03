Ældre- og handicapchef i kommunen: Eksemplerne på dårlig pleje gør indtryk

Hvordan har du det med de eksempler på svigt i plejen, som vi har fået henvendelser omkring?

- Det gør da indtryk, når avisen får så mange henvendelser på relativt kort tid. Vi kan ikke umiddelbart genkende hovedparten af hændelserne, som beskrives. Men når borgere oplever noget, som de ikke føler er i orden, er det altid kedeligt. Vi vil altid gerne i dialog med de borgere, der ikke får det, de burde eller har krav på. Jeg vil opfordre dem til at tage direkte kontakt - og gerne til mig. For os drejer det sig om at finde de fejl, der måtte være og få dem udbedret. Erfaringen viser, at når vi går i dialog med borgerne om, hvad der kan gøres bedre, så lykkedes det også.

Mange eksempler peger på et fortravlet personale, som hele tiden løber efter kald. Har personalet på Havebæk Plejecenter for travlt?

- Det er jo et svært spørgsmål at svare på. Det er vores opgave at tilrettelægge arbejdet, så de kan løse opgaven inden for den ramme, vi har givet dem. Hvis man ser på trivselsundersøgelsen, så er den ikke noget, der indikerer, at de har for travlt. I forhold til krav på arbejdet, motivation osv. er det gennemsnitligt i forhold til resten af kommunen. Der er ikke noget, der peger på noget ekstraordinært her.

Vi har fået flere meldinger om stor udskiftning i personalet på Havebæk Plejecenter. Hvad skyldes det?

- Det hænger nok sammen med en sammenlægning af det, der en gang var to plejecentre. Der kom lige pludselig massiv ledelsesbevågenhed på specielt den ene afdeling - så ved vi, at det giver sig udslag i trivselsundersøgelser. Når der sker forandringer, så er der mere omskiftelighed i personalet, og trivselsmålingerne kan vende til det negative.

Trivselsrapporten tegner et billede af en arbejdsplads med dårlig trivsel. Der er røde punkter i forhold til stress, ledelse, social kapital, engagement med mere. Ligner den andre plejecentres trivselsrapport?

- Nej, den er nok mere i rød retning end gennemsnitligt. Det hænger sammen med en ny ledelsesbevågenhed på den ene afdeling. Medarbejderen er blevet forstyrret meget i deres arbejde i en periode og skal i en ny retning, og det giver udslag i trivslen. Men det er en process, jeg synes, vi ser udvikling i.

Hvad betyder trivselsrapporten for beboerne på plejecentret. Smitter det af på plejen?

- Det er da vores opgave, at borgeren får de indsatser og den pleje, de har krav på uafhængigt af trivselsrapporten. Det skal vi sikre som ledelse, og det gør vi også på Havebæk.

Undrer det dig, at vi får så mange henvendelser på så kort tid?

- Ja, det overrasker mig. Det, der ikke fremgår, er, hvor langt tilbage oplevelserne ligger. Hvis der havde været syv hændelser på en uge, så var det overraskende. Hvis det spreder sig ud over mange år, så er jeg ikke overrasket. Men selvfølgelig gør det indtryk, når jeg hører om det, og det vil vi gerne i dialog omkring og tage handling på.