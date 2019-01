Ældre- og Handicapchef efter lukning: Vi prioriterer flytningen meget højt

Ældre- og Handicapchef i Odense Kommune Kim Bøg-Jensen forsikrer, at Odense Kommune gør alt, hvad den kan for at sikre så god en flytning som muligt for beboerne i Hjallese Plejecenter og for at overflytte de implicerede medarbejdere til andre stillinger i kommunen.

- Nu er beslutningen om at lukke Hjallese Plejecenter vedtaget. Hvad gør I helt konkret nu?

- Vi skal have talt med beboere om, hvor de kunne tænke sig at bo, og så skal vi have matchet det så godt som muligt.

- Har I en drejebog for, hvad der konkret skal ske?

- Vi holder et møde med beboere og pårørende i dag (torsdag, red.). Der vil jeg give information om, hvad der så skal ske. Det handler både om, hvad gør vi i forhold til beboernes ønsker, hvad gør vi med selve flytningen, altså det praktiske, hvad gør vi i forhold til udregning af ny husleje, hvad gør vi i forhold til selve flyttesituationen, og hvordan matchningen til det nye sted kommer til at foregå.

Ved I, hvordan den matchning kommer til at foregå?

- Ja, altså det gør vi, men ikke i forhold til den enkelte. Vi tager et individuelt udgangspunkt, hvor vi skal mødes med den enkelte beboer og høre, hvilke ønsker vedkommende har. Og vi har en stor forventning om, at vi kan gå i gang med matchningen med det samme.

Så der kommer et møde til samtlige 68 beboere, hvis de ønsker det?

- Ja, det gør der.

Og hvem skal være med til det møde?

- Vi har flere på banen. Først og fremmest er det nogle visitatorer, der kender alle vores tilbud, og ved hvad de særligt kan, hvor de ligger henne i byen og generelt har styr på alle de fakta, der er omkring plejecentrene. Vi har også nogle folk, der sidder klar, hvis folk har brug for lån til indskud. Vi har en aftale med Udbetaling Danmark om, at på et tidspunkt, hvor det giver mening, kommer de ud en hel dag og taler om, hvad ens netto husleje bliver.

Der er jo et ventelistesystem på plejeboliger. Tager I særlige hensyn til de borgere, der modvilligt skal fraflytte Hjallese Plejecenter?

- Det er klart, at vi prioriterer den her flytning meget højt.

Så det er ikke sådan, at populære plejehjem med lange ventelister er off limits?

- Der er ikke noget, der er off limits.

Har I overvejet, om I skal flytte en stor gruppe af beboere til det nye friplejehjem Tornbjerg?

- Det er jo ikke os, der fra kommunen, der kan afgøre det. Men vi har haft en god dialog med dem derude, og de stiller sig meget åbne, og det er vi jo glade for. De har også tilbudt at komme ud på plejecentret og holde et oplæg om, hvad det er for et sted.

Det bliver nok et mærkeligt halvt år frem mod juli, hvor der gradvist vil blive færre beboere. Hvad tænker du om det?

- Det her er jo særlige omstændigheder. Og det er klart, at vi har en opgave i at sikre, at der er rart at være, indtil den sidste er flyttet.

Ved du, hvordan man konkret vil sikre det?

- Vi har jo prøvet det før, og noget af det, vi ved, er, at vi må se, hvor behovet opstår. Det kan være, der er hele afdelinger, der bliver tømt, og det kan være, det bliver meget spredt. Det vil kræve noget forskelligt. Lige nu er det vigtigt for os at få løbet det her i gang, og så må vi se, hvor det bevæger sig henad.

Hvad skal der ske med medarbejderne?

- Jeg har lige haft et møde med medarbejderne, hvor jeg fortalte, hvad der skal ske, og hvilke muligheder der er. Vi har sat vores HR-afdeling i gang med at hjælpe medarbejderne med at udfærdige cv'er, så vi kan lave matches til de steder i kommunen, hvor vi mangler arbejdskraft og hvor vi kommer til at mangle.

Har du noget overblik over, hvor mange ledige stillinger I har inden for plejeområdet i kommunen på nuværende tidspunkt?

- Nej, det har jeg ikke. Men vi er trods alt 3000 medarbejdere, så der er et vist flow i medarbejdergruppen. Der vil hele tiden blive noget ledigt.

Hvilke tiltag gør I for at forhindre medarbejderflugt?

- Det er jo det, vi gør med det her, når vi arbejder på at lave et godt match til en anden stilling i Odense Kommune. Vi er allerede der, hvor nogle medarbejdere har fundet et andet job i kommunen, og hvor der allerede imellem arbejdspladserne er lavet aftale om, at man først starter det nye sted, så det passer med afviklingen af Hjallese Plejecenter.

Hvis det er muligt, lukker I så Hjallese Plejecenter tidligere end 1. juli?

- Man kan jo sige, at plejecenteret de facto er lukket, når alle er flyttet.