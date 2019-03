Ældre kvinde måtte reddes op af Odense Å

En ældre kvinde skvattede tirsdag eftermiddag i åen ved Sdr. Boulevard i Odense og måtte have hjælp til at komme op igen. Hun blev kørt til tjek på OUH, men har det efter omstændighederne godt.

Selvom de lune forårstemperaturer efterhånden er ved at gøre deres indtog på Fyn, er vandet i åer og søer stadig hundekoldt.

Det måtte en ældre kvinde sande, da hun tirsdag eftermiddag faldt i Odense Å. Det skete tæt på Sdr. Boulevard, hvor hun var ude at gå tur, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Anders Furbo Therkelsen.

- Hun var uforsigtig og skvattede i vandet og måtte altså have hjælp til at komme op igen. Hun var en smule underafkølet og blev derfor bragt til OUH for at blive tjekket, fortæller vagtchefen.

Kvinden har det efter omstændighederne godt og holder formentlig lidt bedre afstand til vandet næste gang, hun går tur åen.