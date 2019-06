Ældre Sagen vil have gang i flere seniorer

Det er en tendens, at flere ældre gerne vil dyrke motion. I samarbejde med DIF og DGI har Ældre Sagen tilsluttet sig visionen om at gøre 75 procent af danskerne aktive.

- Hvis man holder sig fysisk aktiv, vil man have lettere ved at komme ud ad døren. Der er ingen tvivl om, at nogle bliver ensomme, fordi de begynder at blive udfordret på at kunne komme ud.

Det er en af årsagerne til, at Ældre Sagen har indgået en partnerskabsaftale med DIF og DGI i forbindelse med projektet "Bevæg dig for livet", hvor man tilslutter sig målsætningen om at få 75 procent af danskerne til at være aktive. Som Karin Schultz, sundheds- og idrætskonsulent hos Ældre Sagen, forklarer:

Der er 50.000 ældre over 65 år, som føler sig ensomme i en sådan grad, at det påvirker deres dagligdag. Her kan motion være med til at gøre en forskel.

Forebygger sygdomme

Ifølge Sundhedsstyrelsen er cirka fire procent af befolkningen i dag fyldt 80 år, og den andel vil stige frem mod 2053, hvor hver tiende dansker vil være over 80 år.

Det skyldes, at vi lever længere og er sundere, men hvis de ældre danskere også skal have en god alderdom, er det vigtigt at holde sig i bevægelse, mener Karin Schultz:

- Vi oplever en stigende interesse for at være fysisk aktiv, når man er ældre. Det hænger sammen med, at folk er mere friske og har overskud, når de går på pension i dag, men samtidig er der en øget bevidsthed om, at motion har betydning for ens helbred og kan forebygge livsstilssygdomme.

Det budskab har danskerne tilsyneladende også fanget, for ifølge tal fra DIF og DGI har cirka 20.000 ældre over 60 år meldt sig ind i en forening i 2018. Og Ældre Sagen, der har omkring 850.000 medlemmer, håber at kunne skubbe udviklingen i den rigtige retning, blandt andet gennem flere kampagner.

- Så længe vi er friske og rørige, tænker vi måske ikke over, at stort set alt, hvad vi foretager os, kræver en vis fysisk form. Lige fra at stå ud ad sengen til at skulle have tøj på. Hvis man ikke gør noget, så vil de biologiske aldersforandringer koblet med fysisk inaktivitet betyde, at man vil blive udfordret på de helt basale ting, fortæller Karin Schultz.