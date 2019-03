ODENSE: Ældre Sagen arrangerer besøg på Albani Bryggeriet, Albanigade 20, for medlemmer. Torsdag den 4. april klokken 14 starter rundvisningen med guide og efterfølgende smagsprøver i restaurant Anarkist. Et par timer varer besøget, der kræver, at man kan klare en del trapper. Pris 150 kroner og tilmelding til Ældre Sagens kontor, telefon 65 91 91 21. /RAS