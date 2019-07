Ældre Sagen efter sag fra Odense: Akut behov for at forbedre tilbud til døende

Der er behov for et helt andet fokus på den lindrende, palliative indsats over for døende patienter, mener Ældre Sagen. Søndag den 14. juli døde Niels Jørgen Nielsen på OUH efter et forløb, som de pårørende kalder kaotisk og dybt frustrerende.

Døende patienter og deres pårørende bliver mødt med vidt forskellige tilbud om lindrende, såkaldt palliativ behandling, når livet nærmer sig sin afslutning.

Sådan lyder vurderingen fra Ældre Sagen, efter at Fyens Stiftstidende i søndags fortalte om Niels Jørgen Nielsen fra Odense, der døde i midten af juli efter et kaotisk forløb, der frustrerer hans nærmeste pårørende.

Som henholdsvis datter og hustru til Niels Jørgen Nielsen fortalte Lena og Kirsten Nielsen om forløbet, hvor den kræftramte Niels Jørgen Nielsen kort inden sin død blev udskrevet til eget hjem - en 62 kvadratmeter stor lejlighed på fjerde sal, selvom familien kæmpede for en plads på hospice eller i en af kommunens aflastningsboliger på Lysningen. Tre dage efter blev Niels Jørgen Nielsen indlagt igen og døde kort efter.

- I stedet for at være til stede for min far gik de sidste dage med kommunikation frem og tilbage med kommunen og frustrationer over, at han blev sendt hjem i min mors lille lejlighed, når han var så syg. Vi ønskede, at han kom på hospice eller aflastning, sagde Lena Nielsen.

Og den frustration er de langt fra ene om, fortæller seniorkonsulent Rikke Hamfeldt fra Ældre Sagen.

Hun kan ikke kommentere den konkrete sag om forløbet op til Niels Jørgen Nielsens død, men peger på, at der generelt er behov for, at man særligt i kommunerne får et større fokus på den palliative indsats over for døende patienter.

- Det kan være meget fint, at kommunerne får flere opgaver i stedet for, at patienterne skal være indlagt. Men det kræver jo, at kommunerne er klar til det, og der må vi bare sige, at der er alt for store forskelle fra kommune til kommune. Det er langt fra alle steder, at man har de rigtige tilbud eller er tilstrækkeligt gode til at samarbejde med sygehuse og almen praksis. Så vi er meget bekymrede for den palliative indsats. Der er virkeligt et akut behov for at få kigget på området, siger Rikke Hamfeldt.