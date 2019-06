Åsum Smedjes fremtid

ÅSUM: Åsum Smedje skal i fremtiden vedligeholdes og drives af en lokal forening. Det er målet med mødet tirsdag den 25. juni i Rytterskolen, indkaldt af Mogens Burmølle, Poul Poulsen, Jess Wulff Hansen og Alex Hold. På denne stiftende generalforsamling, hvis opbakningen altså er der, kommer også Jens Galschiøt. Kunstneren skal fortælle om den skulptur, han skal lave til Smedens Plads foran smedjen. Han er også manden, der vil komme med sit bud på ideen om at etablere et kunstnerkollektiv i smedjen.

Odense Kommune har tilbudt at overdrage bygningen til en forening, der så skal tjene penge til husleje, forbrug og vedligeholdelse. Et kunstnerkollektiv med 10 kunstnere involveret tænkes at kunne skabe aktivitet og salg fra smedjen og dermed være en del af det økonomiske grundlag for foreningen. Ansøgninger hos fonde om støtte er også en mulighed, og måske også fra kommunen.

Et møde med rådmand Jane Jegind om smedjens fremtid er aftalt. /RAS