Frem til udgangen af april renoverer VandCenter Syd en stor kloakledning under et stykke af Odense Å-sti. Undervejs vil der være delvis afspærring omkring arbejdsområdet. Afspærringen varierer fra uge til uge og bliver løbende markeret med skilte.

Anden spærring på kort tid

Det er ikke længe siden, at VandCenter Syd spærrede Eventyrhaven for at udvide bag-åen til regnvandsbassin - og nu arbejder man altså området igen.

- Vi har naturligvis undersøgt mulighederne for at udføre de to projekter samtidig for at forkorte den periode, hvor vi forstyrrer i parken, lyder det i en presssemeddelelse fra VandCenter Syd. Men det har dog ikke været muligt, fordi gravearbejdet i åbrinken skulle udføres uden for dyrenes ynglesæson (dvs. før marts), mens renoveringen af den store kloakledning af driftshensyn skal ske, mens der er mindst muligt regnvand i ledningen - og det er statistisk set i april måned.