Årets Vollsmose-borger bekæmper fordomme

En særlig indsats fra en særlig borger er blevet hyldet i Community Center Vollsmose, da beboerne i bydelen kårede årets borger.

Prisen er blevet uddelt hvert år siden 2009, og i år var det 33-årige Elena Mirela Stefan fra Fyrreparken, der havde gjort sig fortjent til æren.

- Det havde jeg slet ikke forventet. Tusind tak allesammen. Jeg er så overrasket, at jeg har lyst til at græde, sagde den nykårede vinder til Vollsmose Avisen.

Hun blev nomineret for sit arbejde som borgerjournalist på Vollsmose Avisen, for at være rollemodel i Community Center Vollsmose, der er et samlingssted for foreninger, og for en daglig kamp mod fordommene om Vollsmose.

- Der er så mange gode ting i Vollsmose, og jeg vil gerne vise den side. Vollsmose har gjort en stor forskel i mit liv. Det er her, jeg på en måde er startet med at være menneske og elske Danmark. Det er her, jeg har fundet tryghed og sikkerhed. Jeg har selv fået hjælp, mens jeg har boet her, og jeg har fået lyst til at give tilbage, forklarede hun Vollsmose Avisen.

Elena Mirela Stefan er oprindeligt fra Rumænien og bruger i centeret sine erfaringer som ny i Danmark til et hjælpe andre nytilkomne i de udfordringer, de kan møde.

Alle beboere í Vollsmose har haft mulighed for at indstille kandidater, og de øvrige nominerede til titlen som Årets Borger i Vollsmose 2018 var Vollsmoses bydelssøstre, Salem Abdul Rahman, Joan Pedersen og Sarwa Sharif, der alle var nomineret for deres arbejde for bydelen.