Året har 11 andre måneder

Sådan kan du hjælpe

Fyens Stiftstidende samler ind til fordel for Frelsens Hær, som igen i år har fået et rekordstort antal ansøgninger om julehjælp.



Du kan hjælpe ved at indbetale et beløb, stort eller lille, i banken eller via Mobilepay.Bank (gerne netbank):Reg. nr. 4366konto nr. 3362275032Mærk indbetalingen: "Fyn hjælper Fyn"Mobilepay:Tlf. nr. 85 86 85 - (der kun er seks cifre i nummeret)Alle firmaer og enkeltpersoner, der bidrager, får deres navn nævnt i Fyens Stiftstidende og på Fyens.dk, medmindre de ønsker at være anonyme og selv gør opmærksom på det ved indbetalingen.Da vi ikke får tal fra banken i weekenden, kommer næste liste over bidragyderne i tirsdagsavisen.