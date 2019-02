Åbent anlæg på Fynsværket: Stor succes med sightseeing blandt skrald og slam

Søndag var der for tredje år i streg "Varmens Dag" på Fjernvarme Fyn, som i daglig tale kaldes Fynsværket. Flere end 88.000 husstande får leveret varme fra de tre anlæg, der tilsammen dækker et areal på 38,5 hektar.

- Vi er underlagt samme regler som enhver anden industrihavn, når der kommer skibe fra internationalt farvand. Det er især skibe med kalk, som vi bruger til rensning af røgen, og så pramme med kul. Indtil for få år siden skibede vi mellem 400 og 500 tons kul ind om året, men allerede i 2025 skulle vi gerne have afviklet brugen af kul, fortæller Allan Stihøj.

Enorme kulbjerge

De mange børn i bussen med forældre og bedsteforældre virker ikke synderligt interesserede i de mange detaljer om kulforbruget, de 2200 kilometer fjernvarmenet eller størrelsen på de største rør, som ligger opmagasineret på paller som backup. Den enorme skorsten derimod får dem til at klemme ansigtet helt om mod ruderne i bussen.

- Waaaaaaaauw, den er høj, udbryder en lille purk begejstret.

Skorstenen i blok 7, der brænder kul af, er fjernvarmeværkets vartegn. Med 235 meter er det Danmarks næsthøjeste skorsten. Esbjerg byggede en lignende skorsten på samme tid og smed et par ekstra meter på for at få rekorden.

- Det er slet ikke nødvendigt at have så høje skorstene i dag, da vi er blevet langt bedre til at rense røgen. Tidligere var det nødvendigt for at undgå syreregn. I hvert fald lokalt, konstaterer Allan Stihøj.

En dreng spørger sin far, hvad syreregn er. Faren når ikke at svare, før drengens opmærksomhed bliver fanget af de dystre kulbjerge i den nordlige ende af det enorme område.

- Inden I får gode idéer, må jeg hellere lige understrege, at det ikke er grillkul. Det skulle efter sigende være virkelig dårligt til det formål, siger Allan Stihøj.