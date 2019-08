Åben strid om vinbar under HCA Festivals: Odense Aafart har fået nok af Odense Kommune

I et langt opslag på Facebook langer Morten Skytte, ejer af Odense Aafart, hårdt ud efter Odense Kommunes embedsfolk. De går i små sko og har en hård retorik, mener han. - Truslen om lukning spøger konstant, skriver Morten Skytte og advarer også om, det kan blive nødvendigt at flytte bådene til en anden by.

HCA Festivals eller ej - eventyrlig er ikke just den rette betegnelse for stemningen mellem ejeren af Odense Aafart, Morten Skytte, og Odense Kommune her i festivalugen.

Se Morten Skyttes Facebook-opslag lige her:

Han oplyser, at landsgangsbroen er fjernet, men at vinbaren ikke bliver pillet ned. I stedet vil han nu - fremfor for at lade båden ligge stille - sejle ture, så Odense Aafart på den måde lever op til kommunens krav.

Det fremgår også af kommunens skrivelse, at såfremt det ikke er sket senest onsdag klokken 13, så vil By- og Kulturforvaltningen få det gjort for Odense Aafarts regning.

"Kære Morten, Da vi dags dato har konstateret, at du uberettiget har lavet en landgangsbro til en af dine både, der er blevet forvandlet til vinbar, ser vi os desværre nødsaget til at bede dig afmontere/fjerne begge dele STRAKS og uden ophold."

Odense Aafart har godt nok alkoholbevilling til klokken to om natten, og Morten Skytte har tidligere år lavet en vinbar. Men han bliver nu mødt med det argument, oplyser han, at alkoholbevillingen kun gælder, når turbådene sejler, men ikke når de ligger stille, som båden med vinbaren gør. Derfor kræver kommunen vinbaren fjernet øjeblikkeligt.

Helt aktuelt er den berømte dråbe, der har fået Morten Skytte til tasterne for åbent at lufte sin frustration over Odense Kommune, at By- og Kulturforvaltningen har krævet lukning af den vinbar, han i anledning af HCA Festivals har indrettet på en af turbådene.

Kan ende med flytning

Ifølge Morten Skytte er kravet om nedtagning af vinbaren dog blot et ud af mange problemer, der gennem flere år været i samarbejdet med Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning.

- Det kulminerede ved den seneste kontraktforhandling i maj måned for to år siden, hvor jeg fik en pistol for panden og besked på, at "nu skriver du under her, ellers lukker jeg dig på fredag".

Hvem sagde sådan?

- Medarbejderen fra Odense Kommune, som stod for den kontraktforhandling.

Vilkårene for at sejle på åen er også blevet forværret, fortæller han. Igennem alle årene, siger Morten Skytte, har Odense Kommune påtaget sig ansvaret for at holde åen åben for sejlads, også når det gjaldt tilsanding ved Fruens Bøge, som kan medføre for lav vanddybde til, at turbådene kan sejle.

Men i år har kommunen lagt ansvaret for at fjerne tilsanding over til Odense Aafart selv.

- Samtidig kræver man, at arbejdet skal udføres på en helt bestemt måde. Så det koster mellem 200.000 og 400.000 kroner, siger Morten Skytte, der i 2018-regnskabet kunne registrere et overskud i Odense Aafart på cirka 850.000 kroner.

- Men det var også helt ekstraordinært på grund af den varme sommer. Sådan et overskud har vi aldrig haft før, og det får vi næppe heller igen. Jeg kan allerede nu sige, at i år bliver det slet ikke noget, der minder om det, siger han.

Aafart-indehaveren mener, at tiden er kommet til, at Odense Kommune nu må gøre op med sig selv, om man ønsker at bevare Odense Aafart eller lukke ned efter 137 år med turbådssejlads op og ned ad åen.

- Det, jeg har behov for nu, er, at der kommer nogle øjne på det her. At politikere og andre kan se, hvordan man opfører sig over for Aafarten. Skal vi jages ud af byen? Er det, hvad man ønsker?

Morten Skytte fastslår, at han er klar til at flytte sine både og virksomhed til en anden by, hvis problemerne fortsætter.

Er det alvorligt ment?

- Ja, det kan jeg garantere dig.

Hvor kan du flytte hen?

- Du får mig ikke til at fortælle, hvem jeg snakker med.

Ikke så mange byer har åer?

- Nej. Men de (bådene, red.) kan også godt sejle andre steder end på åer, hvis det skal være.