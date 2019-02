Odense: Det hører til sjældenhederne, at Fyns Politi bliver kontaktet, fordi nogen er snublet over en plade med 88 gram hash. Men det skete lørdag morgen, hvor en ansat på Cirkle K på Middelfartvej under oprydning på tankanlæggets vaskeplads finder hashen på jorden. Det kaldes hittehash, og det er altså ikke en speciel type hash, belærer vagtchefen den ikke så hashkyndige journalist.