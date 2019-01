88-årige Peter er besøgsven for 90-årige Frede: - Vi har det rigtig godt sammen

Peter Hansen på 88 år har siden sidste forår været besøgsven for 90-årige Frede Larsen. De plejer at ses hver torsdag, og de har ingen planer om at skrue ned for deres venskab.

Frede Larsens hustru døde for halvandet år siden, og han har ikke nogen familie. Hjemmehjælpen, eller "pilledamen", som Frede Larsen kalder hende, kommer hver dag klokken 12. Og det sætter Frede Larsen pris på. Både på at hun kommer og giver ham hans medicin, men ligeså meget, når hun har tid til en lille snak.

De to herrer har været besøgsvenner siden maj 2018, og de mødes som regel hver torsdag. Det sker ofte, at de to løber ærinder sammen. Peter Hansen har således kørt Frede Larsen til tandlæge og hjulpet ham med at få gang i en radiator, der ikke ville varme. Og så har de to været en del i genbrugsbutikker, fordi Frede Larsen har skullet have nye møbler. Stuens grå sofa har de to mænd på henholdsvis 88 og 90 år selv slæbt på og af trailer og ind i huset, hvor den nu står.

Peter Hansen på 88 år kommer kørende ind i indkørslen til 90-årige Frede Larsens hus. Peter Hansen kommer direkte fra frokost med en ældre kvinde, han er besøgsven for. Han er også besøgsven for Frede Larsen og banker symbolsk og hjemmevant på hoveddøren, inden han træder ind.

- Jeg går og ser frem til, at det bliver torsdag. Så køber jeg en sandkage, til han kommer, så vi kan få noget kaf', siger Frede Larsen og tilføjer, at han er begyndt at købe kagerne. Han har været vant til at bage, men de nødvendige ingredienser er for tunge for ham at slæbe hjem.

Peter Hansen synes, at det er utroligt givende at få indsigt i et andet menneskes liv og virke.

- Det kan være svært at snakke seriøst om sorg med sin familie. Det kan man bedre med en anden, der har oplevet at miste på samme måde, siger Peter Hansen med henvisning til, at både han selv og Frede Larsen er enkemænd. Det har de to venner talt en del om.

Peter Hansens hustru døde for to år siden, tre måneder før deres krondiamantbryllup. Det gjorde, at enkemanden faldt ned i et hul, han ikke kunne komme op ad. Han blev anbefalet at henvende sig til Ældre Sagen, hvorigennem han fik en besøgsven, som med egne ord hjalp ham op igen.

Peter Hansen havde selv stor glæde af at have en besøgsven, efter hans kone døde. Han er derfor glad for at kunne give noget tilbage. Foto: Nils Svalebøg

Kemien er altafgørende

Over kaffen fortæller Frede Larsen historier fra sin tid som soldat på Bornholm til stor morskab for Peter Hansen, der kvitterer med en kærlig knytnæve på Frede Larsens skulder.

- Han er altid i godt humør, det er jo pragtfuldt, siger Peter Hansen om Frede Larsen.

Peter Hansen understreger dog, at kemien er uhyre vigtig. Han har tidligere været besøgsven for en anden ældre mand, hvor de var nødt til at droppe ordningen, fordi kemien ikke var der. Hjemme i Frede Larsens stue er der dog ingen tvivl om, at mændene befinder sig godt i hinandens selskab.

- Vi har det utrolig godt sammen, siger Peter Hansen og tilskriver det i høj grad deres åbne sind.

- I sådan et opstået forhold som det her gælder det om at være så åben som muligt. Både for at lære den anden at kende, men også af hensyn til at vise, hvem man selv er, siger han.

De to fejrede også nytår sammen. For som de bliver enige om, sad de alene hver for sig, og det kunne de jo ligeså godt gøre i fællesskab. Og sådan blev det. Frede Larsen var hjemme hos Peter Hansen, der i anledning af det nye år havde lavet hamburgerryg og købt dessert. Sammen så de dronningens nytårstale og hyggede sig med det.