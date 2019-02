- Vi har heldigvis haft et godt samarbejde med Hjælp til Hjemmet og har gennemgået alle aftaler og informationer om de borgere, vi nu skal hjælpe. Vi er i gang med at få de sidste nøgler ind fra dagvagterne hos Hjælp til Hjemmet, og alle får selvfølgelig den hjælp, de har brug for, fortæller stabschef i Ældre- og Handicapforvaltningen, René Lorenz.

Det får konsekvenser for 86 borgere, at virksomheden Hjælp til Hjemmet, der er privat leverandør af hjemmepleje i Odense Kommune.

I Odense Kommune har du ligesom i resten af landet mulighed for at vælge en privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp, når du er visiteret til hjælp. Odense Kommune har nu to godkendte leverandører af personlig pleje efter Hjælp til Hjemmets konkurs. Virksomhederne Kære Pleje og Svane Pleje begge med hjemadresse i Odense. Begge virksomheder tilbyder også praktisk hjælp. Foruden Kære Pleje og Svane Pleje er seks virksomheder godkendt til at levere praktisk hjælp. Det drejer sig om Skibhus Rengøring I/S, JJS Rent, Fyns Service - Cenema, Flenco Rengøring Aps, Danren Hjemmeservice aps, Berits Hjemmepleje.

Pres på nattevagter

Ældre- og Handicaprådmand Søren Windell (K) ærgrer sig over konkursen, men forsikrer borgerne om, at alle får den hjælp, de har brug for.

- Det er rigtig ærgerligt, at de borgere nu mister deres valgte leverandør. Det giver naturligvis både noget uro og utryghed, men jeg kan forsikre om, at alle nok skal få den hjælp, de har behov for. Vi har et hold klar, som lige nu sikrer, at alt går, som det skal, siger han.

Kommunen har måttet handle hurtigt for at sikre, at de borgere, der har brug for hjælp om aftenen og natten også får besøg, og det har skabt lidt udfordringer, siger René Lorenz.

- Vi har måttet kalde lidt ekstra hjælp ind for at klare aften og nat her i dag. Borgerne bor forskellige steder i byen, og det kan vores dagvagter godt passe ind, indtil vi på længere sigt finder løsningerne, forklarer han.

Borgerne vil i løbet af de kommende dage få mulighed for at vælge en af de to tilbageværende private leverandører, der tilbyder personlig pleje i Odense Kommune eller overgå til at få leveret plejen af Odense Kommune.

Det har ikke været muligt at træffe ejer af Hjælp til Hjemmet, Allan Ibsen.