81-årigs liv er sat på pause: Louis Nielsen er reelt spærret inde i sit hjem

Louis Nielsen skal i sin kørestol enten forcere en trappe eller en sti med grusbelægning for at komme ud fra sin lejlighed på Østre Stationsvej. Han føler sig reelt lukket inde. - Det er ubehageligt, lyder det fra den 81-årige.

Grusstien er flere steder ikke fast nok til at undgå, at en kørestols hjul ikke borer sig ned i sandet. Nabo og ven Torben Bundgaard har kræfter nok til at trække Louis Nielsens kørestol hen ad stien, men det har hans 72-årige hustru Ólrunn Nielsen ikke. Foto: Rune H. Blichfeldt

Som det første valgte udlejeren, Odense Projektudviklingsselskab, effektivt at lukke ned for den ene af de to veje, der fører til og fra ejendommen, når man er kørestolsbruger som Louis Nielsen.

Men for cirka et år siden begyndte problemerne.

Med elevator i bygningen og med mulighed for at komme væk fra ejendommen til hele to sider virkede alt godt.

Derfor er eneste vej ud nu at skubbe - eller rettere trække - Louis Nielsen gennem gruset i kørestolen, og det er ikke let. På en tørvejrsdag kan hjulene grave sig ned i sandet, på en regnvejrsdag skal ægteparret forcere både mudder og vandpytter.

Men i takt med, at letbanearbejdet på Østre Stationsvej er taget til i intensitet og er begyndt at fylde mere og mere, er den mulighed heller ikke længere til stede. For den grussti, der går langs bygningen ud mod Østre Stationsvej, er nu hegnet af og er desuden blevet så smal, at ægteparrets bil ikke længere kan bakkes ind.

Tilbage var muligheden for at komme ud via Østre Stationsvej. Her var forholdene ikke optimale, da der ikke var fortov, men en grussti. Men den udfordring blev løst ved, at Ólrunn Nielsen ude fra stationsvejen kunne trille bilen op ad grusstien og videre ind til selve ejendommen.

Afhængig af nabo

I dag har ægteparret Nielsens liv derfor forandret sig totalt.

Fra at de ved fælles kraft for et år siden var selvkørende og i stand til at komme ud og rundt til de ting, de skulle, er de nu blevet uselvstændiggjort og er reelt ude af stand til selv at forlade deres hjem, når de ønsker det.

- Det er ubehageligt, konstaterer Louis Nielsen.

Heldigvis bor en god ven af parret, Torben Bundgaard, i naboejendommen, og han er stærk nok til trække Louis Nielsen og hans kørestol gennem gruset, hvis det sker baglæns, så de små forhjul ikke borer sig ned i sandet. Og han stiller gerne op og hjælper sine venner i det omfang, han kan.

Ólrunn Nielsen er glad for hjælpen, men ville helst klare sig selv:

- Det er jo ikke rart at være bundet til at skulle have hjælp af sine venner, for at man kan komme ud af sit hjem.

Hjælpen forsvinder da også lige om lidt. For Torben Bundgaard rejser nemlig efter nytår på en planlagt tur til Afrika, og så er den livline i en længere periode væk for Louis og Ólrunn Nielsen.

Torben Bundgaard forsøger ikke at skjule, at han finder hele situationen grotesk og dybt kritisabel.

- Jeg forstår ikke, at udlejer ikke gør noget for at hjælpe, og jeg forstår ikke, at Odense Kommune tillader, at situationen er, som den er. Der må være nogle tilsyn, som har svigtet, siger han.

Ólrunn Nielsen tilføjer, at ægteparret har overvejet at flytte.

- Vi har skrevet os op til noget andet, men jeg har svært ved at acceptere, at vi skal flytte, på grund af at man har valgt at ændre på adgangsforholdene til vores bolig. Det er urimeligt, siger hun, og Torben Bundgaard følger op:

- Fuldstændig urimeligt, tilføjer han.