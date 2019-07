700 tons grus og sand smides ud på golfbane

I denne uge har udspillet sig et sjældent syn på Odense Golfklubs anlæg ved Hollufgaard. To lastbiler har kørt 18 læs grus og sand - i alt 700 tons - ud på banen i de tidlige morgentimer, så morgenduelige golfspillere har måttet væbne sig med tålmodighed.

Til gengæld kan de i deres stille sind glæde sig over, at netop operationen med udspredningen af grus og sand på længere sigt vil betyde, at de kan spille længere tid hvert år.

Golfklubben er i gang med en opgradering af banen, som vil tage fem-syv år, før den er helt færdig. Men planen er klar: Banen skal være bedre i stand til at optage vand, og det bliver den, når den tilføres grus og sand, som kan suge fugten bedre til sig.

- Det er et flerårigt projekt over de næste fem-syv år, og det vil gøre banen meget bedre i stand til at absorbere vand. Det betyder igen, at vi kan gå tidligere i gang med at spille om foråret - måske allerede 1. april, hvis vejret arter sig - og vi kan spille i længere tid om efteråret - helt hen i oktober-november, forklarer golfmanager Esben Hallundbæk.