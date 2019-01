68 beboere skal flytte: Byråd lukker Hjallese Plejecenter

Selv om medarbejdere fra Hjallese Plejecenter i byrådssalen onsdag efterlyste værdighed hos politikerne, besluttede et stort flertal at lukke Hjallese Plejecenter. - Det er en nødvendig beslutning, sagde ældre- og handicaprådmand Søren Windell (K).

Grædende beboere og vrede pårørende, frustrerede medarbejdere og beklagende politikere. Alt det til trods var det et tæt på enigt byråd, der sent onsdag aften besluttede, at Hjallese Plejecenter skal lukke til sommer. - Det er en yderst svær og følsom situation for alle på Hjallese Plejecenter, men det er ikke desto mindre en nødvendig beslutning, sagde ældre- og handicaprådmand Søren Windell (K). Han er forud for den endelige beslutning onsdag blevet skældt ud for blandt andet at være kynisk og mangle empati for de ældre, der nu skal flytte til anden adresse. Og han kan godt forstå frustrationerne, understregede han i byrådssalen: - Siden det blev offentlig kendt, at Hjallese Plejecenter er indstillet til lukning, har det helt naturligt skabt røre blandt beboere, deres pårørende og personalet. Beslutningen er heller ikke nem, for det drejer sig om 68 borgeres hjem og 42 ansattes arbejdsplads.

Derfor skal det være Hjallese Ifølge ældre- og handicaprådmand Søren Windell (K) er der flere grunde til, at det er Hjallese Plejecenter, der skal lukke.Det handler blandt andet om, at plejecentret er utidssvarende indrettet med store afdelinger, lange gange og små boliger.



- Det er ikke demensegnet, og sådan bygger man ikke plejehjem mere, forklarede han.



Og så er det også forventningen, at Hjallese Plejecenters placering vil være attraktiv i en salgssituation.

Lange drøftelser Når det alligevel er nødvendigt, er det, fordi et privat plejecenter åbner i Tornbjerg med 60 pladser, og det udvider Odenses plejecenterkapacitet i sådan en grad, at det er nødvendigt at nedlægge kommunale pladser. Ellers vil kommunen ifølge Ældre- og Handicapforvaltningen stå tilbage med en ekstraregning på 12 millioner kroner. - For uanset om en Odense-borger bor på et kommunalt eller privat plejecenter, er det Odense Kommune, der betaler. Så når et friplejehjem etablerer 60 nye pladser i Odense, har vi altså 60 pladser flere, end der er behov for og penge til, forklarede Søren Windell. - Hvis vi ikke reducerede antallet af pladser, skulle vi finde 12 millioner kroner om året andre steder - det svarer til 30 ansatte. Det er ikke en holdbar løsning. Derfor er den eneste reelle løsning på udfordringen at lukke et tilsvarende antal pladser. Og det erklærede et stort flertal af byrådets partier sig altså enig i. - Det her er en ulykkelig og hård sag. Men efter lange overvejelser og tunge drøftelser siger vi også ja til en lukning med en præcisering af, at vi skal strække os meget langt for at sikre beboere, pårørende og ansatte den bedst mulige proces, påpegede Socialdemokratiets Kasper Ejlertsen. Sanne Skougaard Andersen fra Venstre sagde: - At være med til at lukke Hjallese Plejecenter går helt ind under huden på mig, for det er nogle af de svageste borgere, det handler om.

Hvor er værdigheden? Eneste partier, der stemte imod lukningen, var Alternativet og Enhedslisten. - Det er et udtryk for mangel på respekt, at man vil lukke plejecentret så hurtigt, sagde Mathilda Printzlau-Paulsen fra Enhedslisten: - Og det er helt forrykt, at man sætter økonomi over menneskeliv, for det er en reel risiko, at det her vil koste liv. Det var i øvrigt også Enhedslisten, der tog initiativ til, at kun spørgsmålet om salget af bygningerne blev behandlet bag lukkede døre, mens selve lukningen af plejecentret blev vedtaget med åbne døre og mulighed for at lytte med. Det benyttede blandt andet medarbejdere fra Hjallese Plejecenter sig af - selv om det tog politikerne fem timer at nå frem til det pågældende punkt. Og medarbejderne fik også mulighed for - gennem afdelingsformand Nina Skov-Lauridsen fra FOA Odense - at stille et indledende spørgsmål til byrådet. - Det er en meget følsom dag, forklarede hun og henviste så til den værdighedspolitik, byrådet besluttede sidste år, og som blandt andet understreger, at "selvværd og identitet skabes gennem vores relationer med andre mennesker". - Ved at flytte beboerne på Hjallese Plejecenter river I det i stykker. Vores borgere føler sig ikke hørt, set eller respekteret, de føler sig ikke værdsat. Så kære politikere, hvad er værdighed for jer? Er det bare ord, eller skal vi have handling bag dem? De spørgsmål får de senere et skriftligt svar på.