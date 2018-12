100 kroner. Så meget fik en 52-årig mand for at køre en anden mand fra Skt Anne Plads og hjem natten til lørdag.

Men det kan vise sig at være en ret dårlig forretning for den 52-årige. På Skt. Jørgens Gade, blev han stoppet af en patruljevogn og blev sigtet for at køre pirattaxa. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Lars Fredensborg.

Bøden for at køre pirattaxa kan løbe helt op i 35.000 kroner.