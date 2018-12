61-årig sigtet i grundlovsforhør: Voldtægt af 94-årig kvinde

En 61-årig mand er fredag formiddag fremstillet i grundlovsforhør sigtet for voldtægt, anden kønslig omgang end samleje og blufærdighedskrænkelse af to kvinder, hvoraf den ene er 94 år.

Ifølge sigtelserne har den 94-årige kvinde haft besøg flere gange af den 61-årige mand, men i hvilken anledning vides ikke, eftersom det ikke fremgår af sigtelserne.

Første gang skete den 16. november omkring klokken 22, hvor han ifølge sigtelsen befølte den ældre kvinde i skridtet uden på tøjet.

En uge senere var han igen på samme adresse, hvor han ifølge sigtelsen tiltvang sig andet seksuelt forhold end samleje, og det betragtes juridisk set også som voldtægt. Episoden skete, mens den 94-årige kvinde lå i sin seng i soveværelset.

I søndags forsøgte han igen at tiltvinge sig til andet seksuelt forhold end samleje, ligesom han krænkede kvindens blufærdighed. Det lykkedes dog ikke, fordi døren til boligen var låst.

Dertil er manden også sigtet for blufærdighedskrænkelse af en anden kvinde ved at beføle hende på brysterne og i skridtet uden på tøjet, mens han åbnede sine egne bukser og rørte ved sig selv. Han prøvede også at kysse kvinden. Denne episode fandt sted den 16. november cirka en halv time før, han opsøgte den 94-årige kvinde.

Den 61-årige mand har haft mulighed for at snakke med sin forsvarer. Manden har ikke ønsket at udtale sig i retten, men ifølge sin forsvarer er der tale om en "blød erkendelse". Det kan betyde, at han erkender dele eller det meste af det, han er sigtet for.

Retten valgte på anmodning af Anklagemyndigheden at lukke dørene af hensyn til politiets videre efterforskning. Derfor var det kun sigtelsen, som blev læst op i den åbne del af grundlovsforhøret.

Retten besluttede at varetægtsfængsle manden i fire uger, og det var der ingen protest imod fra den 61-årige mand og hans forsvarer.