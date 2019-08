600 meter letbane måtte bygges om fra bunden

Manglede dokumentation for en række tekniske forhold både ved Rosengårdcentret og ved Nyt OUH har betydet, at to strækninger på i alt 600 meter letbane måtte bygges om. Svipseren vil dog hverken forsinke eller fordyre letbanen, forsikrer letbane-direktør

Ifølge letbanedirektøren er der tale om de første strækninger, der blev anlagt med skinner af den pågældende underentreprenør. Det kan have spillet en rolle for, at fejlen kunne opstå, vurderer han.

- Comsa blev bekendt med, at man ikke havde dokumentation på plads for det arbejde, der var udført under skinnerne. Dermed var det uklart, om det stabilgrus, der er lagt under beton og skinner, er stampet tilstrækkeligt.

Ifølge letbanens adm. direktør Mogens Hagelskær stod det omkring påsketid klart, at to strækninger på letbanen, 400 meter ved Nyt OUH og cirka 200 meter ved Rosengårdcenteret, var blevet opført uden tilstrækkelig dokumentation.

Stadig tillid til entreprenør

Den uheldige fejl udløser en ekstraregning for at få arbejdet lavet om, men den kommer Odense Letbane ikke til at hænge på, lyder det fra Mogens Hagelskær.

- De penge må Comsa finde. Vi har en kontakt med firmaet, og det er en fejl fra deres side, så det må Comsa få lavet om for egen regning, siger han og tilføjer, at det heller ikke påvirker tidsplanen.

- Det betyder, at Comsa må forcere arbejdet og mande op med nogle ekstra folk, og samtidig skal de sørge for, det ikke går ud over fremdriften andre steder. Men de har lagt en plan, og den betrygger os i, at de nok skal komme i mål, inden vi skal i gang med at køre testkørsler i starten af det nye år.

Er din tillid til Comsa svækket?

- Nej, på ingen måde. Vi har et godt samarbejde med Comsa, og for mig viser det ordentlighed, at firmaet selv gør opmærksom på, det skal laves om. Havde Comsa prøvet at skjule det, havde det været en anden sag.

De første letbanetog af mærket Stadler ventes i starten af december at ankomme til Odense fra fabrikken ved Berlin, således de kan være klar til testkørsler på den første del af strækningen efter årsskiftet.