59-årige Peter har ventet på Neil Young hele dagen: -Jeg har før fået bøjede ribben, men det er det hele værd

59-årige Peter Nordsmark betaler gerne med en hel dags venten og med bøjede ribben for at få plads helt tæt på scenen og et af sine store idoler, Neil Young, som han har haft et særligt møde med.

- Han er en bonderøv, en redneck og en inspirator for mange. Blandt andet for Pearl Jam - det er deres bedstefar.

For det er egentlig det, han allermest er, Peter Nordsmark. Fan af Pearl Jam. Men da netop det band i 1992 var med på Neil Young-albummet Mirror Ball, fik han for alvor øje på Neil Young.

Og det fik Peter Nordsmark så en personlig tak for ikke at gøre, da de kort efter mødtes igen. Tissende lige ved siden af hinanden.

Efter - endnu - en koncert med Neil Young stod Peter Nordsmark udenfor i regnen, da den canadiske stjerne pludselig kom gående forbi. De fik øjenkontakt, og med en tyssende pegefinger for munden bad Neil Young ham om ikke at gøre en masse andre opmærksomme på sin tilstedeværelse.

Det var i Amsterdam for et par år siden.

Plektret i lommen

Peter Nordsmark er vant til at rejse Europa rundt til koncerter og har overnattet i teltlejre for at stå forrest.

Det er ikke nødvendigt lørdag på Tinderbox, men Peter Nordsmark bruger alligevel hele sin dag foran blå scene for at vente på Neil Youngs musikalske entré 22.35. Vel vidende, at han - sammen med sin kone - skal kæmpe for pladsen, når hiphop-rapperen Asap Rocky også skal bruge scenen.

- Det må vi æde. Jeg har før fået bøjede ribben, men det er det værd på grund af nærværet og intimiteten under koncerten, forklarer han.

Når Neil Young en halv time efter midnat har leveret sangene og guitarspillet, kører Peter Nordsmark med det samme mod næste koncert.

Det foregår søndag i tyske Düsseldorf, hvor Pearl Jams forsanger Eddie Vedder spiller.

Og det er netop et af hans guitarplektre, Peter Nordsmark altid har - beskyttet af en lille plastikboks - i sin ene lomme.

Præcis, som Eddie Vedder bærer et Neil Young-spektre i lommen.