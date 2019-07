50.000 ekstra på gågaden: City klar til koncertgæster

Opbakningen til at holde åbent i gågaderne er vokset sammen med de senere års store koncertbegivenheder i Odense. Cityforeningen forventer, at koncertgæsterne kommer dagen inden, og det betyder tid til shopping. Alene i løbet af lørdagen regner man med, at omkring 50.000 vil gå gennem Vestergade.

Alene i løbet af lørdagen regner han med, at op mod 50.000 mennesker vil gå gennem Vestergade, mens de venter på, at portene til pladsen ved Tusindårsskoven åbnes.

- I samarbejde med Odense Kommune og restauratørerne sørger Cityforeningen for, at der både lørdag og søndag bliver musik tre steder i gågadenettet - Flakhaven, Gråbrødre Plads og i krydset Kongensgade-Vestergade - for vi vil gerne være med til at sikre, at der er en hyggelig stemning inde i byen, siger Peter Bøgholm.

I mellemtiden har Cityforeningen lært, at en stor del af de koncertgæster, der kommer rejsende til byen, er gode kunder i butikkerne. Og derfor er de ifølge Cityforeningens direktør Peter Bøgholm klar til at tage imod, når op imod 86.000 koncertgæster de kommende dage indtager byen forud for britiske Ed Sheerans to udsolgte koncerter i Tusindårsskoven.

Ekstraordinært søndagsåbent

Af de 86.000 solgte billetter, anslås fire ud af fem at være solgt til udenbys gæster. Af den grund har hotellerne i byen for længst meldt om udsolgte værelser, ligesom også parkeringen er sat i system.

- Under Tinderbox-festivalen mærker byens forretninger ikke samme tilstrømning af kunder, for festen varer hele dagen og finder sted uden for byen. Her er der derimod tale om et aftenarrangement for en mere spredt aldersklasse, og vi ved, at mange af dem kommer i god tid - dagen før - og bruger byen før koncerten. Derfor opfordrer vi forretningerne til at holde åbent, siger Peter Bøgholm.

Søndag, der normalt ikke er en dag med åbne butikker, kan de tilrejsende gæster regne med, at godt 80 eller 90 butikker har ekstraordinært åbent. Det svarer til 40 procent af butikkerne, og det er det hidtil største antal, der har ønsket at komme koncertgæsterne i møde.

- Vi ser en opadgående kurve af interesse blandt vores medlemmerne. Den gamle læresætning "learning by doing" har med tiden og de flere koncerter vist os, at det kan betale sig at holde åbent, konstaterer Peter Bøgholm.