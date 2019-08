To millioner danske husstande må i fremtiden undvære Ikea-kataloget, der på verdensplan var et større hit end biblen. Ikea er gået digitalt.

AARHUS: En æra er slut. Du får ikke længere Ikea-kataloget i hånden.

I fremtiden skal århusianerne og danskerne finde Ikeas katalog med nyheder online.

Gennem 50 år har IKEA kataloget i Danmark været en årligt tilbagevendende udgivelse fyldt med inspiration og demokratisk design til et bedre liv derhjemme. Op mod to millioner danske husstande har hvert år modtaget kataloget i postkassen, men fra i år skal danskerne finde nyt fra Ikea online. Tiltaget er en del af Ikea digitale transformation, oplyser koncernen.

Det er lidt af en institution, som Ikea Danmark nu tager livtag med. Gennem 50 år har danskerne vænnet sig til at modtage inspiration og masser af nyheder fra koncernen, når kataloget fandt vej til postkasserne i august, men fra i år kommer danskerne til at møde kataloget i en digital version og på sociale medier, hvor de færdes i forvejen.

- For os i Danmark er beslutningen om at digitalisere det trykte katalog virkelig en stor ting. I 50 år har kataloget markeret starten på et nyt forretningssår for os, og det har været et fast referencepunkt for medarbejdere, kunder og andre med interesse for indretning. 2019 markerer et nyt kapitel i Ikea Danmarks historie, hvor vi fremover vil inspirere de mange mennesker via de digitale platforme, de allerede bruger, med relevant indhold, der imødekommer deres stil, ønsker og behov, siger Elefteria Cromlidou, Commercial Manager Ikea Danmark.

Det trykte katalog har i en årrække været tilgængeligt digitalt i en pdf-version, man kan få adgang til via hjemmesiden. Her det også er muligt at tegne og indrette sit hjem i 3D, og med appen "IKEA Place" kan man lege med placeringen af møblerne, før de bestilles online til levering eller afhentning i ét af de fem danske varehuse.

- Vores ambition er at blive mere tilgængelig for de mange mennesker i Danmark, og det forudsætter, at vi med afsæt i vores varehuse kan levere samme hurtige, velkendte services online og i digitalt format. Forbrugerne kræver, at vi er tilgængelige og bekvemme at handle med før, under og efter et køb - uanset, hvor de er og hvornår på døgnet, siger Elefteria Cromlidou.