Hvert andet barn med ikke-vestlig baggrund taler dårligt dansk ved skolestart, konkluderede Center for Børnesprog på SDU i 2012. Dét forhold arbejder de frivillige i "2 timer om ugen" på at ændre ved at prøve at støtte de flersprogede børn i alderen tre til otte år på forskellige måder.Målet er, at flygtninge og tosprogede børn tidligt bliver så gode til dansk, at de får en god skolegang og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Det gør foreningen så godt, at den i 2016 modtog Ildsjæleprisen for arbejdet og har fået penge fra Egmont Fonden til at udbrede arbejdet. Og tirsdag eftermiddag var der også positiv afregning fra Beskæftigelses- og Socialudvalget, da politikerne og forvaltningen uddelte små 5 millioner kroner til frivilligt arbejde. 420.000 kroner fik "2 timer om ugen" til driften i 2019.