46-årig mand fængslet for at ligge inde med et kilo heroin

Også fredag blev en mand fængslet for at være i besiddelse af store mængder heroin. Det samme gjorde den tidligere bandeleder Mohammed Daabas torsdag. Dog er sagerne ifølge anklager Maria Tripsen uden forbindelse til hinanden.

Et kilo heroin og 45,82 gram amfetamin.

En 46-årig mand blev fredag fremstillet i grundlovsforhør . Ifølge sigtelsen havde manden forud for november 2018 været i besiddelse af omkring et kilo heroin med henblik på videreoverdragelse til et større antal personer.

- For et betydeligt vederlag skulle han have overdraget det, sagde Maria Tripsen, anklager fra Fyns Politi, efter grundlovsforhøret.

Også den mindre mængde af amfetamin, der blev fundet på manden den 27. januar i år, skulle være med henblik på videreoverdragelse, kom det frem fredag formiddag i retten.