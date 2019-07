43.000 sommerklædte gæster jublede i Tusindårsskoven: - Det er jo Ed Sheeran

Iklædt sort tøj, en t-shirt, der afslører de tatoverede arme, og kun med sin guitar som selskab, høster han et bifald, som må kunne høres mange kilometer væk.

43.000 mennesker stemmer i med "I'm on my way" (Jeg er på vej), da den britiske solist lægger ud med hittet "Castle on the hill".

Odense: Kun et ord kan beskrive stemningen, da verdensstjernen Ed Sheeran træder ind på scenen i Tusindårsskoven i Odense lige efter at solen er gået ned bag træerne: Ubeskriveligt.

Allerede i timerne før koncertpladsen åbner for Ed Sheeran fans klokken 16 lørdag, er der folkevandring mod Tusindårsskoven.

Folk står i flere hundrede meters kø, indtil hegnet ind til pladsen bliver fjernet, og de største fans, der står forrest i køen, styrter ind på pladsen.

For som flere af de ventende i køen pointerer med eftertryk:

- Det er jo Ed Sheeran.

Mænd, kvinder og børn i alle aldre og fra alle steder i Danmark er mødt op for at se den rødhårede britiske singer-songwriters hidtil største koncert i Danmark. Lige her i Odense.

- Det er fantastisk, at det foregår lige her i baghaven, siger 51-årige Jens Høj, der er en af de lokale fra Odense, der sidder og venter på at der bliver åbnet ind til koncertpladsen lørdag eftermiddag.

- Mere af det Odense, siger han med et smil.