Flest deltagere er der i B-rækken med 134 tilmeldte, mens 128 er med i C-rækken og 101 i bedste række, A-rækken. De spiller alle på den store bane, Holluf Park, med 18 huller. D-rækken - for dem, der endnu har en hel del at lære - har 62 deltagere, og de spiller på den mindre Pilebanen med 2 gange 9 huller.

Der spilles i fire rækker, som spillerne er placeret i efter deres handicap:A-rækken: +8,0 til +15,5 B-rækken: +15,6 til +21,0 C-rækken: +21,1 til +30,0 D-rækken: +30,1 til +54,0 A-rækken er udvidet i år, hvilket betyder at der vil være mindst 21 spillere i finalen. Sidste år spillede kun 14 spillere i finalen. Desuden er inddelingen i rækker i år ens for kvinder og mænd. Der spilles indledende runder mandag, tirsdag, torsdag og fredag i den kommende uge. Finalerne afvikles søndag den 29. juli.

Vinder fra det første år er med

Den 25. udgave af Stiften Golf Cup har flere tidligere vindere i startlisterne, faktisk fem, så vidt Esben Hallundbæk har kunnet spotte. Særligt bemærkelsesværdigt er det, at en af vinderne fra den allerførste udgave af turneringen i 1995, Erling Rasmussen, stiller op. Han slår ud på førstedagen, mandag kl. 12.20.

Det er i sig selv en kraftpræstation, at han er med, fordi han trækkes med flere skavanker, men han er klar. Eneste betingelse: At han kunne blive fragtet rundt til hullerne i en golfvogn, og det har golfmanageren naturligvis fikset.

- Vi er glade for, at han er med, det rammer ligesom alle årene ind, fortsætter Esben Hallundbæk. Vi har forsøgt at markere, at det er 25. gang, Stiften Golf Cup afholdes, blandt andet ved at arrangere en særlig parturnering på onsdag. Normalt spilles der ikke om onsdagen, men i år spilles der altså også onsdag, hvor 130 par har tilmeldt sig, og det er vi meget tilfredse med.

Ellers er det meste, som det plejer at være - eller bedre. I hvert fald hvad angår faciliteterne og selve banen. Klubhuset har fået helt nyt receptionsområde, driving rangen har fået en makeover, og på Holluf Park er der an lagt et helt nyt teested ved 6. hul. Det bliver de 425 deltagere i Stiften Golf Cup nogle af de første, der tager i anvendelse.

Det er placeret på en nyanlagt høj, hvorfra den smukkeste udsigt over banen kan opleves.