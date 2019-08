41-årig fik kraniebrud: Retssag om stenkast udsat efter teledata-skandale

I februar fik tre mænd seks måneders fængsel for at have kastet en tung sten ind gennem en rude i en dør og ramt en 41-årig mand, som fik kraniebrud. To af de dømte skulle have været for landsretten tirsdag, men sagen blev udsat på grund af tvivl om teledata.

To odenseanske fætre skulle have været for Østre Landsret tirsdag, men må nu vente på en afgørelse i sagen mod dem. Sagen er udsat, oplyser advokat Niels Rex, der er forsvarer for den ene tiltalte.

De to fætre, der dengang var 27 og 28 år, blev sammen med en 43-årig mand i februar straffet med hver seks måneders fængsel for at have kastet en fire kilo tung sten gennem en rude i en hoveddør på Guldsmedevænget i Hjallese.

Stenkastet skete den 15. september 2018 om natten, hvor en 41-årig mand, der stod og kiggede ud ad ruden, fik kraniebrud, da stenen ramte ham.

Den 43-årige mand var dengang nabo til offeret. Den 41-årige og hans kæreste havde om dagen haft et stort skænderi, efter de begge havde drukket. Herefter havde kæresten søgt tilflugt og trøst hos den 43-årige, der ringede efter fætrene.

En central del af beviserne i sagen er teleoplysninger, der placerede mændene i området på gerningstidspunktet. Efter Rigspolitiet har konstateret adskillige fejl i teledata, har Rigsadvokaten helt usædvanligt krævet, at sager, hvor teledata spiller en afgørende rolle, skal udsættes. Desuden har anklagere landet over fået forbud mod at anvende teledata i nye sager frem til den 18. oktober.

Som avisen tidligere har fortalt, har Fyns Politi alene fra 2012 til 2017 indhentet teleoplysninger mindst 1500 gange. Fejlene, som Rigspolitiet har opdaget, kan være gået ud over både efterforskninger og retssager og kan i yderste konsekvens have betydet, at skyldige er gået fri, og uskyldige er blevet dømt.