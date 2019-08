400 til borgermøde: Send dog penge ud til velfærd i stedet for letbane

- Det er fuldstændig vanvittigt. Lad nu være, for pokker. Få nu ro på og drop den etape 2. Send dog pengene ud til velfærd i stedet for, lød det blandt andet.

En herre på stolerækkerne mente altså, at tv-programmet Luksusfælden, hvor folk i økonomisk uføre hjælpes til at lægge et realistisk budget, er en mulig vej at gå.

Opfordringen kom fra en af de 400 tilmeldte odenseanere, der onsdag aften var samlet til det første af fire borgermøder om de kommende års velfærd til det stigende antal børn og ældre. For hvordan sikrer man, at der om 10 år er omkring en halv milliard flere kommunale kroner til at lønne over 1000 ekstra medarbejdere i vuggestuerne, børnehaver og ældreplejen?

- Til dig, Jane Jegind (Venstres by- og kulturrådmand, red.). Selvfølgelig kan der spares på kulturen. Bare fordi man vil slå en kolbøtte eller slå på en tromme, så behøver det altså ikke have tilskud fra kommunen.

- Jeg troede, det var derfor, vi kom. For at give bud på det, sagde hun og leverede så selv et:

- Det er ikke kommunen, der bygger for 33 milliarder kroner. Det er omverdenen og investorer, der gerne vil lege med os, fordi vi selv gør noget som by. Alene langs letbanen bliver der investeret og bygget for 22 milliarder kroner, sagde han og fremhævede, at opsparingen til letbanens eventuelle, anden etape langt fra dækker behovet for velfærdspenge.

Det og de andre borgerindspark bliver nu lagt ind på det forhandlingsbord, som byrådet samles omkring for at lave en velfærdens 2030-plan. Sådan en har i hvert fald borgmesteren ambitioner om at skrive.

Og han var derfor glad for, at 400 tilmeldte på Hunderupskolen og yderligere cirka 1000 til de næste tre møder har mod på at være med.

- Det glæder mit forsamlingshus-elskende hjerte, at folk kommer her i ægte kærlighed til fællesskabet for at bryde holdninger om et emne, der er kompliceret, sagde han.

- Som folkevalgte politikere skal vi selvfølgelig påtage os ansvaret og træffe beslutningerne. Og jeg tror ikke, der er nogen her, der møder op med en forventning om at se deres input blive skrevet direkte ind i et budgetforlig. Men vi skal lytte, blive klogere og reflektere over det, der bliver sagt.

Borgerordene kom primært fra byens ældre del af befolkningen, der var i klart flertal på skolestolene.

Men en ung kvinde, der præsenterede sig som studerende fra Norge, tog også - begejstret - ordet.

- Jeg synes, det her møde er sejt, og alle, der er her, er seje.

Og måske venter der endnu flere af den slags møder. Rahbæk Juel åbnede i hvert fald muligheden for at lave et ekstra borgermøde - de mange tilmeldinger taget i betragtning.