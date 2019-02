40-årig viftede med køkkenkniv på Café Kræz

Kl. 02.47 natten til søndag tilkaldte dørmændene på Café Kræz ved Gråbrødre Plads politiet. De havde tilbageholdt en 40-årig mand, der havde optrådt truende overfor gæsterne og viftet med en medbragt kniv.

Fyns Politi var lynhurtigt på stedet og konstaterede, at det var en 19 cm lang urtekniv med et blad på 8,5 cm, manden havde med på Kræz. Det er i sig selv forbudt at gå med sådan en kniv, og det er skærpende omstændigheder at tage den med på et værtshus, så manden, der er odenseaner, blev anholdt.

Balladen sluttede dog ikke der, for i forbindelse med anholdelsen var der en 30-årig mand, der ville blande sig.

Vagtchef Hans Jørgen Larsen, Fyns Politi, fortæller, at den 30-årige optrådte aggressivt og utidigt overfor betjentene. Den 30-årige nægtede også at oplyse sit navn, og han kom med på stationen, hvorfra han dog ret hurtigt blev løsladt igen - i modsætning til den 40-årige.