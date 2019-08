4 Sound lukker i Odense

Odense: Fra og med efteråret mister Odense en af byens største butikker indenfor salg af musikinstrumenter. Musikkæden 4 Sound lukker nemlig alle sine butikker i provinsen, og dermed er der kun en butik tilbage i København, skriver Børsen fredag.

Patrik Johansson, der er administrerende direktør for Music Retail Denmark, der ejer instrumentkæden, oplyser i en mail til dagbladet:

- Det er en tydelig trend, at kunderne stiller højere krav, og vi konstaterer, at sortiment og service er stærke faktorer. Der er megastores og e-handel bedst rustet til at møde disse øgede krav. Vi vælger derfor at afvikle vores butikker i Aalborg, Aarhus, Esbjerg og Odense for at frigøre ressourcer til at forstærke vores e-handel og megastore i København, skriver han.

Virksomheden har planer om at fyre medarbejdere i de berørte butikker.

Sidste år havde musikkæden et underskud på 15 millioner kroner, og der blev i regnskabet stillet spørgsmålstegn ved, om driften kunne fortsætte, oplyser Børsen.