32 år i manegen: Cirkus Flik-Flak er en vigtig sommerferietradition

- I takt med at de lærer en cirkusdisciplin, lærer de også at stå frem og stå ved dem selv. Igennem alle de gode oplevelser og støtten fra deres medartister får mange af dem også et skub til selvtilliden uden lige. Man skal ikke undervurdere vigtigheden af succesoplevelser, fortæller cirkusdirektøren.

Tommy Hardam tror på, at børnene får noget helt unikt ud af at være med i denne uge af sommerferien, som de ikke får mange andre steder.

- Blandt alle de aktiviteter, vi laver herinde, er fællesskabet det vigtigste, vi kan lære børnene. Her er der ingen forventning til, hvad man skal kunne. Alle passer på en hylde. For os handler det om sammen at skabe noget, og det er det, som cirkus kan. Man kan jo ikke lave cirkus alene, lyder det fra Tommy Hardam.

Blandt 210 børn i alderen 6 til 16 år møder vi cirkusdirektøren, Tommy Hardam. I 32 år har han sørget for, at børnene lærer de forskellige cirkusdiscipliner og lærer at samarbejde, inden de skal opvise for gæsterne den kommende weekend.

Inde i den store hal hersker et kaos uden lige. Klovne, trapez-artister, jonglører og andet godtfolk øver hver deres akt. Alligevel lader der til at være orden i kaos. Artisterne på de et-hjulede cykler kan nemt trille rundt om de højtstående styltegængere.

Flik-Flak har holdt Maiken kørende

En af de børn og unge, der har haft glæde af cirkuslivet i Flik-Flak, er 16-årige Maiken Jakobsen.

Hun har haft en svær skoletid, fordi hun døjer med en kromosomfejl, der giver nogle udfordringer i skolen.

I Cirkus Flik-Flak betyder det ingenting.

- Jeg er så glad for at være her. Herude ser de andre mig bare som Maiken og ikke Maiken med diagnosen. Herude er der bare så meget glæde. Man bliver hyldet for det, man kan, og man er ikke begrænset af det, man ikke kan, fortæller den unge Maiken Jakobsen.

Hendes cirkuseventyr startede, da hun var seks år. Efter hendes storebror en sommer havde været herude, insisterede hun selv på, at det skulle hun også året efter. Det skulle vise sig at være det helt rigtige, for i dag er hun en af de få, der har fået medaljer for at være en del af Cirkus Flik-Flak i 10 år.

Her fræser hun rundt som en af de bedste på den et-hjulede cykel.

- Det er sjovt at kunne blære sig. Alle kan cykle på to hjul, så at kunne blive set på med imponerede øjne, betyder rigtig meget for mig, siger Maiken Jakobsen.

Hun ved endnu ikke, om dette bliver hendes sidste sommer i cirkusset eller om hun vil gå efter 15-årsmedaljen. Dog er hun sikker på én ting - de 10 år, hun har været tilknyttet Flik-Flak, har givet masser af selvtillid til at møde voksenlivet.