Odense: Siden slutningen af oktober er bilister, som kører for hurtigt på Bogensevej ved Næsby Kirke, blevet mødt af et klart, rødt lys. Der er intet guddommeligt over lyset, for det stammer fra den stærekasse, som netop har fældet dem i at overskride fartgrænsen.

Stærekassen, som er en af de 11, der sidste år blev sat op på vejstrækninger i hele landet, var allerede efter to måneder en af de mest "effektive" målt på antallet af blitzede bilister. Og selvom bilister i begge retninger på Bogensevej advares med skilte om, at de snart kører forbi et kamera, bliver den ved med at knipse billeder af biler, der kører for hurtigt.

Siden slutningen af oktober, da stærekassen blev taget i brug, og frem til udgangen af januar er 3499 bilister blevet blitzet på Bogensevej. Stærekassen har i samme periode ifølge Rigspolitiet været aktiv i 1754 timer, så den har i gennemsnit fotograferet to biler i timen.

Det overgås i hele landet kun af stærekasserne, som er stillet op på Vilsundvej ved Nykøbing Mors. Her er i gennemsnit 2,1 biler blevet blitzet hver time.

I december var stærekassen på Bogensevej aktiv i 743 timer; det vil sige, at den kun var slukket i en time i løbet af december. I løbet af julemåneden blev 1569 bilister fotograferet, og 130 af dem kørte så hurtigt, at de stod til et klip i kørekortet.