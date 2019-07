29-årig mand skubber til vagt ved Ed Sheeran-koncert

Fra politiets side var aftenens Ed Sheeran-koncert i Tusindårsskoven i Odense forløbet som en festlig og fornøjelig begivenhed.

Blandt de cirka 45.000 gæster melder de kun om en enkelt sag om vold.

En 29-årig mand fra Middelfart havde omkring koncertens afslutning klokken 23:00 udvist utidig opførsel og satte sig i udgangsområdet. Efter en vagt havde bedt ham om at forføje sig, blev han så gal, at han rev en vagt ned bagfra. Da vagten forsøger at rejse sig, vælter den 29-årige ham igen.

Politiet bliver tilkaldt og manden er nu sigtet for vold.