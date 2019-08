28-årige Natasja reklamerer på Instagram: Får telefoncovers og smør i bytte

Natasja Sommer reklamerer for virksomheder på sin Instagram-profil mod eksempelvis at få en portion pulled pork, smør og telefoncovers i bytte. Hun er en del af en stigende tendens, hvor almindelige danskere med få tusinde følgere bruger deres sociale medier til reklame.

Influencere: Spisebordet i stuen er dækket op med blomstrede blå-hvide tallerkener og kopper fra Royal Copenhagen. Ved siden af står et fad fra samme mærke med vand-, honning- og alskens andre slags meloner pænt anrettet i rækker.

I Natasja Sommers hjem i det sydøstlige Odense er der ikke noget, der er overladt til tilfældighederne i dag.

Den 28-årige kvinde er uddannet salgsassistent, fuldtidsansat i Bilka, mor til to og gift. Men hun er også en "Insta-mom" og mikro-influencer. Hendes følgerskare på knap 1600 personer på det sociale billedmedie Instagram er nok til, at firmaer kontakter hende for at bytte deres produkter til positiv omtale.

Det begyndte allerede, da hun havde 900 følgere for godt et år siden. Firmaet Ideal of Sweden henvendte sig og tilbød hende et telefoncover i rødbrune farver fra efterårskollektionen mod, at hun reklamerede for firmaet på sin profil.

- Jeg tænkte hold da op, det er virkelig godt. Jeg troede, man skulle have mange flere følgere, før man blev kontaktet, siger hun.

Men der er intet unormalt i, at almindelige mennesker med blot 1000 følgere bliver kontaktet af virksomheder. Faktisk sker det oftere og oftere, lyder det fra Morten Saxnæs, en af Danmarks førende eksperter inden for digital kommunikation og strategi.

- Mikroinfluencere med ned til 500 følgere har virkelig fået vind i sejlene inden for de sidste par år. Hvis du som virksomhed skal ud at have fat i Anders Hemmingsen (der har 857.000 følgere på Instagram, red.) , koster det 50.000 kroner for et opslag. Når det er mikroinfluencere, kan du slippe af sted med at give oplevelsen eller et produkt væk. Det er der generelt flere brands, som søger mod, siger han.