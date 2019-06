24-årige Kristoffer skal give politikerne velfærdsråd: Det er fedt, de vil have vores idéer

99 repræsentativt udvalgte odenseanere og en formand samles lørdag i landets første borgerråd. Mød her to af rådets unge medlemmer, der glæder sig til at få indflydelse på den kommunale velfærd.

For det er borgerne, det skal handle om. Dem, der bruger Odenses vuggestuer, har brug for børnehaven og ældreplejen. Og altså dem, der vil opleve et markant pres på den kommunale velfærd, hvis der ikke sættes flere hænder ind, når der i Odense om 10 år vil være 2800 flere små børn og 4000 flere ældre, end tilfældet er i dag.

Borgerrådet i Odense etableres efter udenlandsk inspiration For få år siden var et borgerråd i Irland eksempelvis med til at bane vejen for en ny abortlovgivning, og også Canada og Belgien har erfaringer med på den vis at involvere borgerne.I Danmark er det nu Odense, der får det første regulære borgerråd, men også i København er der noget på vej omkring trafikken i den indre by, ligesom flere partier på Christiansborg - især på den røde fløj - taler om et borgerting som et supplement til Folketinget. I første omgang i forhold til klimaspørgsmålene.

- Efter et folketingsvalg og valg til Europa-Parlamentet kan kommunen godt virke lidt lille, men den har jo helt vild stor indflydelse, siger Mette-Marie Bonde Jensen, der derfor er glad for at være del af Odense Kommunes nye borgerråd. Foto: Michael Bager

- Det kan godt blive lidt indspist i et byråd, så derfor er det fedt, de vil have vores idéer og vores syn på udspil. Det er jo ting, der skal give mening i vores hverdag og ikke bare i et Excel-ark.

- Jeg sagde med det samme ja til at være med, for jeg synes, det er et spændende initiativ, at man lytter lidt mere til folket, fremhæver Kristoffer Randrup.

Lidt misundelse

Samme holdning har Mette-Marie Bonde Jensen.

- Det er da lidt øv, hvis de slet ikke tager nogen af vores idéer, mener hun.

- For borgerrådet er anderledes og nytænkende og kan give politikerne et mere nuanceret billede af virkeligheden. Vi kan alle sammen stemme, men vi kan gøre meget mere for, at kommunen er et sted, vi gerne vil bo. Vi bruger alle velfærden, og det er fedt at have muligheden for at få indflydelse, siger Mette-Marie Bonde Jensen.

Hun kommer fra Horne ved Faaborg og flyttede for tre år siden til Odense for at studere. Hun blev imidlertid så glad for at arbejde i Ikea, at hun droppede studiet og nu arbejder fuld tid i det blågule møbelhus.

Hun følger en smule med i Odenses lokalpolitik og er glad for, at velfærden med både omprioriteringer, taskforce og borgerråd nu sætter dagsordenen.

- For velfærden skal ikke blive dårligere end i dag.

- Og jeg håber, at vi i borgerrådet kan være med til at gøre Odense Kommune mere klar til fremtiden med flere børn og ældre, så det ikke kommer som et chok, at der skal ansættes flere medarbejdere. Jeg er spændt på at høre de andres argumenter og vil selv gerne være med til at gøre noget godt for kommunen og de kommende generationer, forklarer Mette-Marie Bonde Jensen.

Hun har delt sin deltagelse i borgerrådet med både familie, veninder og kolleger og har kun mødt opbakning - og så lidt misundelse:

- Flere af dem kunne også godt selv tænke sig at være med.