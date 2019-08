22-årig nægter sig skyldig i drabsforsøg: Pakkede taske og flygtede ud af landet efter skudepisode i Vollsmose

Onsdag startede en nævningesag mod en 22-årig mand, der er tiltalt for drabsforsøg i Vollsmose i oktober 2018. Den 22-årige nægter, at det var ham, der affyrede de tre skud mod en dør, der ramte og sårede en 28-årig mand på den anden side af døren.

I retten fremviste anklagemyndigheden videoovervågning, der viste, at den 22-årige befandt sig i nærheden af gerningsstedet på det pågældende tidspunkt, og at han umiddelbart efter tog hjem til sine forældres lejlighed, hvor han skiftede tøj, pakkede en taske og forlod lejligheden. Overvågningen viste også, at han efterfølgende smed noget i en skraldespand og derefter satte sig ind i en bil, som kørte derfra.

Retssagen startede onsdag med, at han nægtede sig skyldig i at have affyret skuddene den 8. oktober.

Manden er tiltalt for den 8. oktober 2018 klokken 13.35 at have affyret tre skud med en pistol mod en dør til en lejlighed i Fyrreparken i Odense-forstaden Vollsmose. På den anden side af døren stod en 28-årig mand, der blev ramt af skud i maven og i overarmen - han var efterfølgende i livsfare.

En 22-årig mand var onsdag for Retten i Odense, hvor han stod tiltalt for drabsforsøg i en nævningesag.

Forhold til søsteren

Det var det 28-årige skudoffer, der rettede mistanken mod den 22-årige kort efter skudepisoden.

Den 28-årige forklarede i retten, at han i en periode havde haft et forhold til tiltaltes storesøster - forholdet sluttede dagen inden skudepisoden efter et skænderi.

Ifølge hans forklaring konfronterede den 22-årige ham den 8. oktober på parkeringspladsen uden for Fyrreparken, angiveligt på baggrund af det forliste forhold med søsteren. Her truede han med at skyde både den 28-årige og "dem alle sammen" - også sin egen søster. Den 22-årige gik fra stedet, men kom kort efter tilbage. Den 28-årige gik op i familiens lejlighed og havde lige lukket døren, da der blev affyret tre skud mod den.

- Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det var ham, der skød, fastslog det 28-årige skudoffer i retten.

I retten vidnede også den 22-åriges søster. Hun nægtede at kende offeret personligt, endsige at have haft et forhold til ham og forklarede desuden, at hun ikke har set sin bror i flere år.

I politiets afhøring umiddelbart efter skudepisoden forklarede hun dog, at hun havde været kæreste med offeret, ligesom hun sagde, at hun havde snakket med sin bror tidligere på dagen den 8. oktober. I retten kunne hun ikke huske, at have givet politiet den forklaring og benægtede, at det var sandt.

Retssagen kører over flere dage, og der forventes at falde dom den 4. september.