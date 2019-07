20 medarbejdere, 10 lifte og tre kraner i sving: Det ny H.C. Andersens Hus skyder op

Det er entreprenørfirmaet NCC, der skal stå i spidsen for at bygge råhuset til Det ny H.C. Andersens Hus i Odense. Det forventes at stå færdigt i slutningen af januar.

Det kommende halve år skal råhuset af Det ny H.C. Andersens Hus opføres. Allerede nu er entreprenøren bag, NCC, gået i gang med at opføre pavilloner og bærende konstruktioner, der blandt andet skal fungere som loft i udstillingslokalerne. Hos NCC er der stor tilfredshed over at være en del af byggeriet.

- Vi er meget stolte over at være med til at bygge museet for vores verdensberømte eventyrdigter. Huset bygges i en helt unik stil og bliver et vartegn og rejsemål for elskere af eventyr, siger produktionsdirektør Aage Ulrich Simonsen fra NCC i en pressemeddelelse.

Det er den japanske arkitekt Kengo Kuma, som har tegnet råhuset, der består af cirkulære former. De runde pavilloner kommer til at være op til ni meter i diameter. Derudover kommer de blandt andet til at indeholde en butik, et værksted og en café.

Ovenpå udstillingsrummene vil de besøgende kunne opleve et japansk inspireret haveanlæg.

Den anderledes og særprægede byggestil, er dog ikke noget, som skræmmer entreprenøren.

- Det er en meget spændende konstruktion, som vi ikke møder hver dag i vores arbejde med beton. Her kan vi trække på vores erfaringer fra blandt andet byggeriet af panda-huset i Københavns Zoo, siger Aage Ulrich Simonsen.

På nuværende tidspunkt har NCC 20 medarbejdere, 10 lifte og tre kraner i gang ved det store projekt, som skal stå færdigt i slutningen af januar næste år.