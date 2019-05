En bøde for gadeuorden samt en sigtelse for fornærmende tiltale over for politiet er på vej til en 20-årig mand fra Odense.

Han traf, da Kristi himmelfartsdag endnu blot var få timer gammel, et par dårlige valg, da han mødte en patrulje fra Fyns Politi i Pogestræde klokken 02.46.

Vagtchefen hos politiet beretter, at manden var beruset, men i første omgang nogenlunde høflig. Han spurgte blandt andet betjentene på stedet, om det - rent teoretisk - ville være ulovligt at kalde politifolkene fra "politisvin".

Det ville være ulovligt, lød svaret fra politifolkene. Og her indtraf så den unge mands dårlige valg, for han gik herefter direkte over til at råbe politisvin efter betjentene for dernæst at urinere op ad en butiksrude.

Den 20-årige fik lov at sove branderten ud på politigården. Torsdag morgen blev han løsladt igen - men altså velvidende, at en sigtelse og en bøde i den kommende tid er på vej til hans e-boks.