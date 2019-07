19-årig satte ild til sit bukseben

Der er en grund til, at børn bliver opdraget til at vide, at man ikke skal lege med ild.

Den lektie havde en 19-årig mand fra Bolbro tilsyneladende ikke lært. Ved Middelfartvej hældte han benzin ud i cirkel med en diameter på omkring en meter på et græsområde. Herefter satte han ild til det med en lighter.

- Det, han bare ikke havde regnet med, var, at når benzin antændes, kan det ske eksplosivt, så der gik ild i hans bukseben, fortæller vagtchefen hos Fyns Politi.

Manden blev kørt på skadestuen til behandling for forbrændinger på benet. Han er herefter blevet sigtet for overtrædelse af brandlovgivningen.