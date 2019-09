1800 unge har det svært: Millioninvestering skal hjælpe sårbare unge i uddannelse og job

SF-rådmand Brian Dybro vil investere millioner i at hjælpe sårbare unge væk fra offentlige ydelser og i uddannelse og job. Pengene vil han kæmpe for ved de kommende budgetforhandlinger, og de unges sundhed skal i spil.

Rådmanden forestiller sig at bruge 8-10 millioner kroner på hjælpen hvert år over fire år, pengene vil han sikre i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger, og ambitionen er, at investeringen skal tjene sig selv hjem ved færre offentlige ydelser og flere skatteindtægter.

- Det er eddermame mange unge, de er rigtig sårbare, og dem skal vi gøre meget mere for at hjælpe. Ellers har vi dem også i systemet om 10, 20 og 30 år, siger han.

1800 unge odenseanere står ikke bare uden job og uddannelse, men også med favnen fuld af andre, tunge problemer. Derfor vil beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro (SF) nu investere millioner i at hive dem ud af arbejdsløshed og rykke dem ind på en uddannelse eller et arbejdsmarked.

Mere end motion

Brian Dybro foreslår blandt andet at bruge de ekstra millioner på at give hver kommunal rådgiver mere tid sammen med de unge. Den unge skal have tilknyttet én rådgiver, og den rådgiver skal ikke længere, som i dag, have omkring 60 sager, men nærmere 25, mener han.

- Det skal give tid til flere samtaler og til at være den unges kontaktperson. På den måde får rådgiveren en bedre kontakt til den unge og kan lære vedkommende bedre at kende, argumenterer Dybro, der også vil bringe de uddannelses- og arbejdsløse unges helbred i spil.

- Vi ved, at mange af dem også har sundhedsproblemer, og jeg vil gerne have, at vi bliver bedre til at kombinere beskæftigelses- og sundhedsområdet, forklarer han.

- Og det handler ikke om, at de skal have et kort til fitness-centeret, understreger rådmanden og fremhæver et nyt projekt, hvor SIKO - Samvirkende Idrætsklubber i Odense - får lidt kommunale kroner til at hjælpe sårbare unge med at blive aktive i foreningslivet.

- Det giver både de unge motion og gør dem til del af et fællesskab, der også er der, når de unge forlader det kommunale system. Virker det - og det har jeg en forventning om, det gør - så er det noget af det, vi skal bruge endnu mere, mener Brian Dybro.