En 18-årig mand fornøjede sig natten til lørdag med at klatre rundt på stilladser, der er sat op i Nørregade i Odense.

Han og en anden blev observeret af dørmænd, der adviserede politiet, som forsøgte at forklare de unge mænd, at de skulle tage at komme ned. Det forstod den ene af dem, men den anden vendte det døve øre til, så han måtte overtales med en anholdelse og en tur i detentionen, hvor han har sovet sin brandert ud i sikkerhed.