175 stjålne værktøjer: Rumænere indrømmer tyverier fra TBT-Tower-byggeplads

Tre rumænske mænd blev torsdag morgen fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre sigtet for tyveri af særlig grov beskaffenhed af 175 stykker værktøj fra byggepladsen ved TBT-Tower. Alle tre erkender sig helt eller delvist skyldige. Foto: Nils Svalebøg

Tre rumænske mænd erkendte i grundlovsforhør, at de havde stjålet værktøj fra byggeplads. De har gennem flere uger boet i varebil på Rosengårdcentrets p-plads foran burgerkæde.

Opdateret klokken 12.36 med varetægtsfængsling. Tre rumænere på 20 år, 30 år og 34 år erkendte helt eller delvist torsdag morgen i et grundlovsforhør ved Retten i Odense, at de havde stjålet massivt meget værktøj fra byggepladsen ved TBT-Tower i det indre Odense. De tre mænd blev onsdag formiddag anholdt, efter at sporingsudstyr i værktøjet havde ført politiet på sporet af dem. De tre blev anholdt i en varebil fyldt med tyvekoster, og onsdagen igennem var politiets efterforskere i gang med at undersøge omfanget af de stjålne effekter. Af sigtelsen, som blev læst op for de tre rumænere og oversat af en tolk, fremgår det, at de tre mænd er sigtet for tyveri af særlig grov beskaffenhed. Mellem tirsdag klokken 19 og onsdag morgen, og formentligt nærmere betegnet tirsdag aften mellem klokken 21 og 22, brød de ind i aflåste containere, skure og en bygning ved byggepladsen til TBT-Tower og stjal diverse værktøj. Det blev senere onsdag lagt i gården til politigården i Hans Mules Gade, hvorefter politiet kunne gå i gang med den nærmere efterforskning. Der er tale om 175 effekter, som med et forsigtigt skøn vurderes til at have en værdi af 500.000 kroner, men som ifølge anklageren sagtens kan være meget større end det.

Boet foran burgerkæde I grundlovsforhøret talte de tre rumænere hver især med en forsvarer, og de ville både gerne svare på spørgsmål og erkendte sig helt eller delvist skyldig i tyverierne. Tilsyneladende har rumænerne boet i en Peugeot varebil på irske nummerplader foran McDonald's ved Rosengårdcentret på Ørbækvej. Det har de ifølge et vidne, som har observeret dem dag efter dag, gjort i et par uger. De har benyttet burgerkædens toilet, trådløse internet og strøm til at oplade mobiltelefoner med, mens de har boet og sovet i varebilen, og indimellem har de været inde for at købe muffins og kaffe. Ifølge vidnet har der været tale om fire personer, men det er kun tre, som onsdag morgen blev anholdt og torsdag fremstillet i grundlovsforhør. Derfor formoder politiet, at der er en medgerningsmand på fri fod, og det fik retsformanden til at lukke dørene i grundlovsforhøret på begæring fra anklageren.

Nøje planlægning Inden dørlukningen kom det også frem, at rumænerne også har haft en anden bil, en hvid Mercedes på bulgarske nummerplader. Ifølge anklageren har tyverierne på byggepladsen ved TBT-Tower haft en præg af nøje planlægning. Mange byggepladser har de seneste måneder oplevet et massivt antal tyverier. Blandt andet oplevede byggepladsen ved Facebook-byggeriet i det sydøstlige Odense, at containere med værktøj for nogle uger siden blev skåret op med vinkelsliber og der blev stjålet el-værktøj, borehammere, skruemaskiner, vinkelslibere, murbindere og andet værktøj for omkring 200.000 kroner. Sigtelsen mod de tre rumænere omfatter ikke tyveriet ved Facebook-byggeriet, men kun fra byggepladsen ved TBT-Tower. Straffen for tyveri af særlig grov beskaffenhed er fængsel i op til seks år. Alle tre får nu lov til at holde jul og nytår i arresten, eftersom retten varetægtsfængslede dem i fire uger.