17.000 deltager i Eventyrløbet: Speakerafbud, skadet borgmester og glad løber på hjemmebane

Hundredvis af frivillige er på plads Kristi himmelfartsdag, når den 42. udgave af Eventyrløbet finder sted i Odense med forventede 17.000 deltagere. For løbsleder Poul Grenaa er det anden gang, han står i spidsen for det, der nu er blevet Danmarks tredje største éndagsløb kun overgået af Royal Run med Kronprins Frederik i spidsen i henholdsvis København og Aarhus. Kronprinsen ventes dog ikke at deltage i Eventyrløbet. Det gør Poul Grenaa heller ikke som løber, for han har travlt med at få alle de praktiske ting til at gå op i en højere enhed i samarbejde med styregruppen. Til gengæld løber han formentligt med aftenen inden sammen med de øvrige hjælpere.

Løbetræner Henrik Lund Jensen får i år ikke selskab til at kommentere de mange trætte løbere komme i mål af tv-værten Sandie Hansen Jensen fra TV 2/Fyn, fordi hun har været nødt til at melde afbud på grund af det kommende folketingsvalg på grundlovsdag den 5. juni. Til gengæld får han selskab af medkommentator Ulrik Jensen, som også tidligere har speaket løbere komme i mål.

De seneste år har løberne kunnet følge med i både egne tider og andres tider med app'en OGF Events på mobiltelefonen. Den er blevet sløjfet, og i stedet kan man på forhånd hente UltimateLIVE app. Her kan man følge både løb som Eventyrløbet og DHL Stafetten, som begge er arrangeret af Odense Gymnastikforening (OGF), men også de andre løb, hvor det fynske firma Ultimate Sport Service står for tidstagningen.

Skal man ud at køre med bus torsdag er det en god ide at væbne sig med tålmodighed. Fynbus har allerede på forhånd meddelt, at der mellem klokken 10.00 og 15.15 forventes mindre forsinkelser på rute 21, rute 24 og rute 29, fordi strækningen mellem Mogensensvej og Jernbanevej er lukket. Busserne bliver lukket igennem, men det gør andre trafikanter ikke, så er man i bil er det en god idé at finde andre veje i det i forvejen opgravede Odense. Også buslinjen omkring Richard Møller Nielsens Plads kører en anden vej som følge af Eventyrløbet.

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel skal som byens førstemand holde åbningstalen, og det sker inden starten på 10 kilometerruten. Borgmesteren er selv en ganske habil løber, og sidste år gennemførte han de 10 kilometer på godt 53 minutter. Det bliver det næppe til i år, for han stiller formentligt ikke til start på grund af en skade, forlyder det fra løbskontoret på Stadionvej i Bolbro.

Største hold tilmeldt Eventyrløbet er igen-igen-igen Odense Kommune med 3006 deltagere, og største skolehold er Broby Sportsefterskole med 146 deltagere. Gymnasierne tæller ikke med som skolehold.

En af Odenses kendte eliteløbere, Simone Glad, har i mange år vundet Eventyrløbet, og hun er også i år tilmeldt både på 5 kilometer og 10 kilometer. Hun vandt også sejrsikkert sidste år på 5 kilometer, og har også tidligere vundet begge distancer. Hun tog sidste år sin 12. sejr i Eventyrløbet - sejre, som er fordelt på begge distancer. Den fysioterapeut-uddannede løber er på hjemmebane i Odense, selv om det er mange år siden, hun flyttede fra byen og i dag bor i København.