17-årig tænkte hurtigt: Røver nåede ikke engang ud af Kvickly

Et opkald fra en 17-årig ung mand gjorde, at politiet kunne tage røver på fersk gerning.

Takket være en vaks 17-årig ung mand og en hurtig reaktion fra Fyns Politi fik en dårlig situation den nok bedst tænkelige afslutning, da Kvickly var udsat for røveri tirsdag aften.

Klokken 20.57 gik en maskeret mand ind i Kvickly i Dalum og begyndte at true personalet med en kniv. Han fik dem til at gå fra kassen, som han selv gik om bag for at tage penge og smøger.

- Det er ung før på 17 år, der ringer ind til os. Han står inde i forretningen et stykke fra kassen, så gerningsmanden ikke ser ham. Han kan se at gerningsmanden er maskeret, og at han siger noget til personalet og går om bag kassen og tager penge og cigaretter. Der kan den 17-årige godt se, at der er tale om røveri og så ringer han til os med det samme, fortæller Fyns Politi.

To minutter efter opkaldet er politiet på stedet.

- Gerningsmanden blev så overrasket, at han med det samme overgav sig til betjentene, forklarer Fyns Politi.

Selvom det nok var en voldsom oplevelse for personalet, er der heldigvis ikke nogen, der er kommet fysisk til skade.

Røveren beskrives som en 38-årig mand fra Odense. Politiet tog ham med på stationen, hvor han sigtes og afhøres, inden han højest sandsynligt stilles i grundlovsforhør i morgen.